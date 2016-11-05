به گزارش خبرگزاری مهر، تندیس‌های جوایز ملی کنگره متخصصان علوم اطلاعات فردا یکشنبه ۱۶ آبان در خلال مراسم اختتامیه این کنگره رونمایی می شود.

سید ابراهیم عمرانی، دبیر اجرایی دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات، با اعلام این خبر گفت: این تندیس‌ها که با چهره پر افتخار سه تن از بزرگترین اساتید حوزه علوم اطلاعات (پوراندخت سلطانی، عباس حری و نورالله مرادی) مزین شده‌اند، رونمایی می‌شوند و در همان مراسم و بر اساس رای داوران تقدیم تلاشگران برگزیده خواهند شد.

وی افزود: این تندیس‌ها در دو نوع جایزه ملی و تقدیرنامه مهیا شده است تا در صورتی که اثر برگزیده در یکی از سه جایزه به امتیاز مجموع ۲۷۰ از ۳۰۰ نرسد، از اثر برگزیده تقدیر خواهد شد و تندیس تقدیر نامه که آن هم مزین به تصویر بزرگان است، تقدیم خواهد شد.

این مراسم ساعت ۱۶ فردا یکشنبه ۱۶ آبان برگزار می‌شود.