  1. استانها
  2. یزد
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰

با اجرای طرح خاموشی زمستانه؛

چاه‌های آب کشاورزی در مروست به خواب زمستانه می‌روند

چاه‌های آب کشاورزی در مروست به خواب زمستانه می‌روند

یزد ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از اجرای طرح خاموشی زمستانه برای چاه‌های آب کشاورزی در مروست خبر داد.

«حسین غفوری» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح خاموشی زمستانه چاه‌های آب کشاورزی در بخش مروست در شهرستان خاتم به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی استان یزد اظهار داشت: این طرح برای نخستین بار در استان یزد اجرا می شود.

وی عنوان کرد: دشت مروست به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و شرکت آب منطقه‌ای حمایتی همه جانبه از این طرح خواهد داشت و از امکانات و کارشناسان خود در این راستا بهره خواهد گرفت.

غفوری بیان کرد: این طرح در ابتدا در اواخر مهرماه به مدت سه روز اجرا شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و پس از آن دوباره به مرحله اجرا درخواهد آمد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد ادامه داد: در این طرح چاه‌هایی که مجهز به کنتور هوشمند برق هستند، توسط پنج اکیپ خاموش می‌شود و چاه‌هایی که مجهز به کنتور هوشمند برق نیستند با همکاری اداره توزیع برق بخش مروست قطع می شود.

وی ادامه داد: این طرح  در مرحله اول به مدت ۱۰ روز اجرا می شود و طبق مصوبه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خاتم مقرر شده مرحله بعد از تاریخ اول دیماه سال جاری تا ۱۵ دیماه اجرا شود.

کد مطلب 3815421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها