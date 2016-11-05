«حسین غفوری» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح خاموشی زمستانه چاه‌های آب کشاورزی در بخش مروست در شهرستان خاتم به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی استان یزد اظهار داشت: این طرح برای نخستین بار در استان یزد اجرا می شود.

وی عنوان کرد: دشت مروست به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و شرکت آب منطقه‌ای حمایتی همه جانبه از این طرح خواهد داشت و از امکانات و کارشناسان خود در این راستا بهره خواهد گرفت.

غفوری بیان کرد: این طرح در ابتدا در اواخر مهرماه به مدت سه روز اجرا شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و پس از آن دوباره به مرحله اجرا درخواهد آمد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد ادامه داد: در این طرح چاه‌هایی که مجهز به کنتور هوشمند برق هستند، توسط پنج اکیپ خاموش می‌شود و چاه‌هایی که مجهز به کنتور هوشمند برق نیستند با همکاری اداره توزیع برق بخش مروست قطع می شود.

وی ادامه داد: این طرح در مرحله اول به مدت ۱۰ روز اجرا می شود و طبق مصوبه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خاتم مقرر شده مرحله بعد از تاریخ اول دیماه سال جاری تا ۱۵ دیماه اجرا شود.