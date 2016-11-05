نمایشگاه تجهیزات پزشکی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، هادی طاهرخانی در این باره گفت: سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی همزمان با سومین نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ آبان ماه به مدت چهار روز برگزار می شود.
وی اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور بیش از ۵۰ تولیدکننده و عرضهکننده تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی در فضایی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی آغاز به کار خواهد کرد.
وی ادامه داد: آشنایی متخصصان و فعالان این عرصه با تازهترین تحولات و محصولات قابلارائه در حوزههای مرتبط با عناوین نمایشگاه، تبادل تجربیات، ارتیاط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده، ارتقای آگاهی عموم مردم درزمینه معیارها و استانداردهای حاکم در بخش بهداشت و خدمات و تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
طاهرخانی در پایان افزود: سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی همزمان با سومین نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی در مدت برگزاری از ساعت۱۵:۳۰ الی ۲۱:۳۰ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی (ره)، جنب صدا و سیما آماده بازدید علاقهمندان است.
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