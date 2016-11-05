علوی: پیوند دستگاه اطلاعاتی با مردم یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات صبح امروز و در همایش ملی اطلاعات و مردم که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری چنین همایش‌هایی یک ضرورت است. زیرا هر کاری که پیچیده تر می شود هم‌اندیشی پیرامون آن مهم می شود.

وی با بیان اینکه امنیت امروز یک رشته علمی است و همانطور که مدیریت در گذشته یک رشته نبود و امروز به یک رشته علمی با گرایش های متعدد تبدیل شده است، امنیت هم وضعیتی اینگونه دارد.

علوی تصریح کرد: امروز تجارب کسانی که در عرصه امنیت کار کرده اند تبدیل به پایه ها و اصولی شده که دانش امنیت را شکل داده است.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه در کشور ما باید با نگاه علمی به مقوله امنیت نگریسته شود و علاوه بر کار علمی باید کار پژوهشی جدی هم روی آن انجام شود گفت: دانشمندان و نخبگان باید روی مقوله امنیت متمرکز و روی آن کار پژوهشی انجام دهند.

علوی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از خروش الله اکبر آحاد مردم با انتظار پیاده کردن اسلام با یک نگاه اندیشمندانه است، گفت: جمهوری اسلامی هدفش این بود که امور جاری ایران را با بر اساس اسلام پایه‌ریزی کند و بر اساس امور اسلام امور جامعه پیش برود.

وی افزود: جمهوری اسلامی بر اساس نگاه و نظر اسلام بر مسائل نگاه می کند و یک نظام مردم محور است. زیرا نگاه اسلامی مردم محور است.

علوی ادامه داد: قران، پیامبر و امام برای مردم است و فرهنگ اسلام، فرهنگ سلطه نیست؛ فرهنگ مسئولیت و امانت است.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه اسلام همه چیز را برای مردم می داند، گفت: طبیعی است که جمهوری اسلامی، مردم پایه، به قضایا نگاه می‌کند. جمهوری اسلامی برای مردم است و نه مردم برای جمهوری اسلامی.

وی با اشاره به اینکه مردمند که وقتی حضور پیدا می کنند ظرف هشت سال مشت کوبنده بر دهان دشمن می زنند، گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی اگر قدرتی دارد که سلطه گران و جنایت گران روی زمین به خود اجازه دادند به کشورهای افغانستان و عراق حمله کنند اما با تمام امکانات نظامی و ضرابخانه های تسلیحاتی و نظامی به خود اجازه حمله به ایران اسلامی نداده اند به برکت حضور مردم است.

علوی گفت: منکر توان نظامی و بازدارندگی نیستیم اما اساس هراس دشمن از حضور مردم در صحنه است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: مردم پایه بودن نظام اقتداری را ایجاد کرده که هیچ دشمنی اجازه نگاه بد به خود نمی دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم ما در ۳۷ سال گذشته وظیفه شناسی خود را نشان داده‌اند، تصریح کرد: هر کجا که نیاز به حضور آنها بوده حاضر شده اند.

وزیر اطلاعات افزود: مردم حق دارند از امنیت آرامش اقتصاد پویا فرهنگ و هنر برخوردار باشند و با نظام اداره کننده کشور همراهی کنند.

علوی خاطرنشان کرد: حضور مردم است که به دستگاه اطلاعاتی تان اشراف کامل می دهد؛ در این غیر صورت جامعه اطلاعاتی منهای مردم می لنگد و دچار نقص است.

وی با بیان اینکه وقتی مردم حضور پیدا کنند منبع اقتدار اطلاعاتی می شوند و رادار اطلاعاتی بدون نقاط کور کار رصد و اشراف را انجام می دهد، گفت: وزارت اطلاعات برای نقطه پیوند خود با مردم ستاد خبری را راه اندازی کرده که نقطه پیوند با مردم است.

علوی ادامه داد: حجم عظیمی از دستاوردها را حضور مردم تشکیل می دهد که بسیاری از کیس‌های اطلاعاتی در این شرایط زیر ضربه رفته اند.

وزیر اطلاعات افزود: پیوند دستگاه اطلاعاتی با مردم یک ضرورت است و این همایش می تواند بسترساز یک حرکت علمی باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تشکیلات اطلاعاتی به همکاری مراکز علمی نیاز دارد افزود: مراکز علمی باید به این باور برسند که امنیت مانند فرهنگ، سیاست و آموزش و پرورش مهم است و باید مورد کار پژوهشی قرار بگیرد.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: امیدواریم کمیته های این همایش زمینه را برای سازمان اطلاعاتی مردمی شکل دهد تا علاوه بر اینکه مردم خود به ستاد خبری مراجعه می کنند سازمانی هم وجود داشته باشد که با مراجعه به مردم و پذیرش همکاری آنها به صورت بسیجی و فرهنگ بسیجی یک سازمان بسیجی اطلاعاتی را شکل دهند.