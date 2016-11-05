به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت و کمک به ثبت بین المللی اختراعات محققان، پژوهشگران ومخترعان کشور از جمله خدمات ویژه کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی است.

از اواخر سال ۸۵ برنامه ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه نامه ‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه حمایت و کمک به ثبت بین المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور با ایجاد کارگروه ثبت اختراعات متشکل از اساتید مطلع و صاحب نظر در حوزه های مختلف مالکیت فکری آغاز شد و تا کنون بیش از ۴۰ ثبت بین المللی اختراع با حمایت صندوق انجام شده است.

در همین راستا در دو جلسه آخر کارگروه ثبت اختراع صندوق ثبت ۵۲ اختراع بررسی شد که در نهایت مصوب شد ۱۶ اختراع ثبت بین المللی شوند. زمینه های این اختراعات تجهیزات پزشکی، هندسه، شیمی تجزیه، مهندسی برق، کشاورزی، مکانیک، شیمی، مهندسی شیمی و صنایع غذایی است.

از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت های دانش بنیان و یا پایان نامه های دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران ونخبگان علمی و صنعتی است.