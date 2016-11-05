گوشی قدرتمند چینی با نمایشگر فوق دقیق از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای ویک، این گوشی دارای بدنه تمام فلزی و پردازنده هشت هسته ای شرکت ARM موسوم به Cortex-A۷۳/A۵۳ است. ۴ گیگابایت RAM و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی از جمله دیگر ویژگی های گوشی یاد شده است. پردازنده گرافیکی این گوشی هم هشت هسته ای و از نوع Mali G۷۱ است.

سیستم عامل این گوشی آندروید ۷ Nougat است و در آن از فناوری لنز دوگانه شرکت Leica‌استفاده شده است. دوربین پیشرفته این گوشی متشکل از یک حسگر ۱۲ مگاپیکسلی F۲.۲ RGB رنگی و یک حسگر ۲۰ مگاپیکسلی مونوکروم F۲.۲ است. الگوریتم های به کار رفته در این دوربین با ترکیب جزییات ثبت شده در هر بار عکس برداری بهترین کیفیت را برای کاربران به ارمغان می آورد.

در این دوربین از فناوری تثبیت گر و ضدلرزش و همین طور فناوری ارتقای کیفیت تصویر در فضای تاریک و کم نور هم استفاده شده است. دوربین یاد شده از انواع قابلیت فوکوس مانند فوکوس با استفاده از لیزر، فوکوس بر مبنای کشف اشیای مختلف در صحنه، فوکوس عمقی و فوکوس بر مبنای کنتراست برخوردار است.

باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری این گوشی در عرض تنها ۲۰ دقیقه به طور کامل شارژ می شود و از قابلیت کنترل خودکار دما برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد و انفجار احتمالی برخوردار است.

قیمت این گوشی در صورت نصب ۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی به ۱۵۵۳ دلار افزایش می یابد.