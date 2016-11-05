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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

فرماندار ساری:

پارلمان ورزش در ساری تشکیل شود

پارلمان ورزش در ساری تشکیل شود

ساری - فرماندار ساری خواستار تشکیل پارلمان ورزش با حضور استادان ورزش و ورزشکاران رشته های ورزشی در شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح شنبه در نشست بررسی تشکیل پارلمان ورزش، اظهار کرد:‌ بیشترین نیروی انسانی در حوزه ورزش تعریف می شود چون از رده نونهالان تا پیشکسوتان در این زمینه فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه برای تشکیل پارلمان ورزش، اتاق فکری از صاحبان اصلی این حوزه متشکل از دبیران و استادان ورزش و ورزشکاران شکل گیرد، افزود: بزرگان و صاحبان اندیشه ورزش در قالب این پارلمان فعالیت کنند.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه ظرفیت بزرگی در حوزه ورزش مرکز استان داریم و پارلمان ورزش می تواند به شکوفایی بیشتر این حوزه کمک کند، گفت: توجه به رده ها و رشته های مختلف ورزشی به شکل متوازن، یکی از اهداف اصلی این پارلمان است.

این مسئول با بیان اینکه گسترش ورزش در جامعه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی به ویژه در جوانان، کاهش معضلات اجتماعی را در پیش دارد، تصریح کرد: در کنار ورزش جوانان نباید از توجه به ورزش کودکان، پیشکسوتان و بانوان غافل شویم.

حسین زادگان با اشاره به اینکه ورزش باید به یکی از ملزومات اصلی زندگی در جوامع امروز تبدیل شود، گفت: پارلمان ورزش در کنار سایر وظایف خود، به این مسئله هم می پردازد.

کد مطلب 3815429

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