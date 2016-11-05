انجام ۱۸ عملیات امداد و نجات در البرز/ ۵۱ نفر آسیب دیدند

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در طول هفته گذشته، ۱۸ مورد عملیات امدادی توسط جمعیت هلال احمر انجام شده است، اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر این استان اقدام به امدادرسانی به ۵۱ حادثه دیده کردند.

وی با اشاره به آسیب دیدگی ۵۱ نفر در حوادث هفته گذشته بیان کرد: ۴۵ نفر حوادث جاده ای، دو نفر خدمات حضوری، یک نفر حوادث شهری، دو نفر حوادث کوهستانی و یک نفر حوادث صنعتی و کارگاهی توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز عنوان کرد: در مجموع ۵۱ نفر در حوادث هفته گذشته آسیب دیدند که از این تعداد ۱۷ نفر مصدوم شدند و بعد از اقدامات اولیه برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رجبی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی و شماره ۱۱۲ در سراسر استان به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی و پاسخگویی به هموطنان خواهند بود.