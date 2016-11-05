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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

طی هفته گذشته انجام شد:

انجام ۱۸ عملیات امداد و نجات در البرز/ ۵۱ نفر آسیب دیدند

انجام ۱۸ عملیات امداد و نجات در البرز/ ۵۱ نفر آسیب دیدند

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز از انجام ۱۸ عملیات امداد و نجات توسط نجاتگران البرزی در هفته گذشته خبر داد.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در طول هفته گذشته، ۱۸ مورد عملیات امدادی توسط جمعیت هلال احمر انجام شده است، اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر این استان اقدام به امدادرسانی به ۵۱ حادثه دیده کردند.

وی با اشاره به آسیب دیدگی ۵۱ نفر در حوادث هفته گذشته بیان کرد: ۴۵ نفر حوادث جاده ای، دو نفر خدمات حضوری، یک نفر حوادث شهری، دو نفر حوادث کوهستانی و یک نفر حوادث صنعتی و کارگاهی توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز عنوان کرد: در مجموع ۵۱ نفر در حوادث هفته گذشته آسیب دیدند که از این تعداد ۱۷ نفر مصدوم شدند و بعد از اقدامات اولیه برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رجبی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی و شماره ۱۱۲ در سراسر استان به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی و پاسخگویی به هموطنان خواهند بود.

کد مطلب 3815431

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