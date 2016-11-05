بفرمایید سم!

روزنامه شهروند نوشت: هر ایرانی سالانه چیزی نزدیک به نیمکیلوگرم سم با محصولات کشاورزی مصرف میکند. براساس آماری که منابع مختلف اعلام کردهاند، سرانه مصرف سم همراه محصولات کشاورزی برای هر ایرانی بین 400تا 450گرم است. حالا گرچه وزارت بهداشت به آمار هشداردهنده باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی اصرار دارد، اما وزارت کشاورزی کمتر زیر بار این آمار رفته و بارها تأکید کرده است که ایران کمتر از میانگین جهانی درمزارع خود سم استفاده میکند. با این حال دیروز بهمن امیریلاریجانی مدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعلام کرده، براساس تفاهمنامهای که با سازمان استاندارد به امضا رسیده، از این پس همه محصولات کشاورزی پس از تأیید کلینیکهای گیاهپزشکی کد استاندارد میگیرند تا امکان رهگیری از تولید تا توزیع وجود داشته باشد.
به گفته او، قبل از نصب آرم استاندارد، کد ١٦رقمی ازسوی سازمان حفظ نباتات روی محصول درج میشود که کلینیکهای گیاهپزشکی با نمونهگیری از محصول و انجام آزمایشهای مختلف ازجمله باقیمانده سموم آن را تأیید خواهند کرد. پس از تأیید آزمایشگاههای گیاهپزشکی، محصول وارد فرآیند استاندارد میشود و اگر بتواند ردههای بالای استاندارد را هم طی کند، گواهینامه ارگانیک را هم دریافت خواهد کرد. این موضوع درحالی رخ میدهد که علی هادیزادهمعلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چندان به این اتفاق خوشبین نیست و میگوید: در اقتصاد ایران بیشمار تفاهمنامههایی است که درحد کاغذ ماندهاند و هرگز اجرایی نشدهاند.
پایانی بر مناقشه وزارت بهداشت و جهاد
اما درحالی براساس ماده ٢٨ قانون حفظ نباتات در زمینه امحای محصولات غیرمجاز، اگر محصولی سموم درون آن ازحد مجاز بالاتر باشد، وزارت بهداشت موظف است با همکاری شهرداری آن محصول را امحا کرده و از توزیع آن نیز جلوگیری کند که به گفته مسئولان وزارت بهداشت چنین امکانی برای این دستگاه وجود ندارد. هدایت حسینی مدیرکل نظارت بر فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت دراینباره بارها اعلام کرده است؛ به دلیل اینکه درکشور امکان ردیابی محصولات کشاورزی وجود ندارد، بنابراین امکان شناسایی سرمنشأ برای امحای محصولات دارای مشکل نیز وجود ندارد.
ضمن اینکه درهیچ جای دنیا کسی با محصول نهایی مبارزه نمیکند و معمولا از منبع تولید، اصلاحات لازم انجام میشود.او همچنین درپاسخ به این انتقاد که چرا وزارت بهداشت در آزمایشهای خود از مزارع برای نمونهبرداری استفاده نمیکند تا مشکل از سرمنشأ حل شود، گفته است: امکان چنین کاری برای وزارت بهداشت میسر نیست، زیرا مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی 100میلیون تن محصولات کشاورزی درکشور تولید میشوند که اگر ما تمامی امکانات خود را هم بسیج کنیم، باز نمیتوانیم چنین کاری را انجام دهیم و بنابراین ما از سیستم رندومچک (نمونهبرداری تصادفی) و آن هم از سطح بازارهای میوه و ترهبار استفاده میکنیم.
اتفاق کاغذی!
اما حالا با امضای این تفاهمنامه صدور کد استاندارد برای محصولات کشاورزی گویا قرار است که پرونده مناقشه میان سازمان غذا و دارو، استاندارد و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که ریشه در سالهای دور دارد، بسته شود اما علی هادیزادهمعلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چندان به این اتفاق خوشبین نیست و معتقد است که تفاهمنامهها ارزشی فراتر از ثبت درکاغذ ندارند و ازطرفی زیرساختهای اجرای چنین طرحی فراهم نیست. او با بیان اینکه این تفاهمنامهها معمولا خیلی درکشور ما جدی گرفته نمیشوند، میگوید: امیدوارم این تفاهمنامه چیزی فراتر از یک کاغذ و چند امضا باشد؛ چراکه تفاهمنامههایی در این دست که هیچگاه اجرایی نشدهاند، در اقتصاد ایران بسیار یافت میشوند و اگر واقعا بتوانیم این تفاهمنامه را عملی کنیم، قدم بسیار ارزشمندی برای سلامتی مردم کشور برداشتهایم.به گفته معلم، عملیشدن این طرح بیش از هرچیزی نیاز به آزمایشگاهها و کلینیکهای مخصوصی دارد که اداره و تأسیس آنها کار هرکسی نیست.
هرشهر و شهرستانی باید به تعداد کافی از این لابراتورها با حمایت بخش دولتی داشته باشد. کلینیکهای گیاهپزشکی حال حاضر در ایران، خیلی متعدد و مجهز نیستند و اگر این تفاهمنامه در این حالت امضا و اجرایی شود، درحد یک اتفاق کاغذی باقی خواهد ماند.گفتنی است؛ درحال حاضر تنها حدود هزار کلینیک گیاهپزشکی درسطح کشور مشغول ارایه خدمات به بهرهبرداران بخش کشاورزی هستند که درصورت اجراییشدن این طرح و نهادینهشدن فرهنگ استفاده ازخدمات این مراکز دربین بهرهبرداران بخش، ضرورت دارد که تعداد آنها به چند برابر برسد.
داستان از کجا شروع شد
اوایل سال ٩٣ بود که اجرای طرحی به نام «پیامسی»، ازسوی وزارت بهداشت و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی برای بررسی وجود سموم درمحصولات پرمصرف کشاورزی کلید خورد. طرحی که نتایج نگرانکنندهای داشت؛ ٧ محصول پرمصرف کشاورزی، آلودگی بالایی دارند و این، خطر بزرگی است که 80میلیون ایرانی را تهدید میکند.دراین طرح، ٤ محصول شامل خیار، گوجهفرنگی، سیب درختی و برنج ازنظر آفتکشها و باقیمانده سموم و ٣ محصول سیبزمینی، پیاز و کاهو از نظر باقیمانده کودهای شیمیایی شامل نیترات و فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت که مطابق این بررسیها 10درصد ازنمونههای مورد آزمایش از نظر باقیمانده سموم کشاورزی بالاتر ازحد معمول بوده است.
آنطور که هدایت حسینی مدیرکل نظارت بر فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود، از نمونههای مورد ارزیابی در این محصولات کمترین عدم انطباق با استاندارهای لازم در برنج با زیر ٢درصد و بیشترین مورد در سیب درختی با 10درصد دیده شد. گوجهفرنگی و خیار نیز به ترتیب بعد از سیب درختی بالاترین سموم باقیمانده درخود را دارا بودهاند.این درحالی بود که محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در واکنش به مطالب مطرحشده ازسوی وزارت بهداشت مبنی بر باقیمانده سموم کشاورزی در ٧ محصول پرمصرف باغی و زراعی شامل خیار، گوجهفرنگی، سیب درختی، سیبزمینی، کاهو، پیاز و برنج برخی از آزمایشهای انجامشده ازسوی وزارت بهداشت را نادرست دانسته و در ادامه به ضرورت حمایت دولت و اختصاص بوجه مناسب در زمینه مبارزه با سموم و آفتکشهای غیرمجاز درمحصولات کشاورزی تأکید کرد.
او میزان مصرف سموم کشاورزی درکشور را کمتر از میانگین جهانی ذکر کرد و گفت: میزان مصرف سموم درمحصولات کشاورزی درکشور 50تا 60درصد متوسط دنیاست.هرچند که رئیس سازمان حفظ نباتات به روند اجرایی این آزمایشها انتقاداتی وارد کرده است، ولی موضوع آنقدر مهم بوده که سازمان تعزیرات حکومتی نیز خواستار تشکیل جلسهای به منظور بررسی این موضع شده و ازتمامی مسئولان مرتبط خواسته شده تا به منظور رفع مشکل در این جلسه شرکت کنند.آنطور که حسین رستگار رئیس آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفته بود؛ «طبق بررسیهای انجامشده درحال حاضر مصرف بیش ازحد سموم مجاز و همچنین استفاده از سموم قاچاق در برخی از مزارع وجود دارد که ضرورت نظارت و کنترل این آفتکشها را بهعنوان اولویت مهم وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی قرار داده است».
سرانه هر فرد در مصرف سمهای کشاورزی 400گرم است
براساس اعلام منابع مختلف میزان سمی که هر ایرانی سالانه با محصولات کشاورزی مصرف میکند، اندکی کمتر از نیمکیلوگرم در سال است. اعدادی که منابع مختلف برای سرانه مصرف سم محصولات کشاورزی در ایران اعلام کردهاند، چیزی بین 400تا 450گرم است. عیناللهی قائممقام دانشکده علوم پزشکی بقیهالله به این آمار صحه گذاشته و به مهر گفته است؛ سرانه مصرف هرفرد درمصرف سمهای کشاورزی، 400 گرم است و اعلام کرد که به گفته او، آمار مبتلایان به سرطان درمناطقی که استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بالا بوده، افزایش نشان میدهد.او با بیان اینکه مصرف سالانه کودهای شیمیایی درکشاورزی کشور حدود ٥,٤میلیون تن است که این رقم طی 10سال گذشته دوبرابر شده، افزود: میزان مصرف اوره درحدود ٥.٢میلیون تن در سال است و فسفات در رده دوم قرار دارد.
عیناللهی با یادآوری اینکه 90درصد سرطانهای گوارشی در مناطقی ازکشور قرار دارد که 50درصد کودهای شیمیایی در آنجا مصرف میشود، اظهار داشت: گلستان و مازندران ازجمله این مناطق هستند.وی با اشاره به اینکه طی چند ماه اخیر رتبه اول سرطان معده را کسب کردهایم، افزود: روند سرطانهای گوارشی درکشور رو به افزایش است که حداقل یکسوم آن به خاطر مصرف کودهای شیمیایی درکشاورزی است.
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