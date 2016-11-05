وزیر ارشاد: دولت گوش شنوا برای شنیدن نقد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات صبح امروز شنبه ۱۵ آبان و پس از بازدید حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور از غرفه های رسانه ها در طبقه همکف شبستان مصلای بزرگ امام خمینی (ره) در نیم طبقه شبستان آغاز شد.

رئیس جمهور راس ساعت ۹ صبح و در حالی که علاوه بر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد نهاوندیان، علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی هم او را همراهی می کرد، وارد سالن برگزاری آئین افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات شد.

در این مراسم که اجرای آن را رضا رفیع روزنامه نگار بر عهده داشت، وی به قرائت چند قطعه شعر طنز در ارتباط با تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید پرداخت که برای لحظاتی لبخند را به روی چهره حاضرین در سالن و از جمله شخص رئیس جمهور آورد.

در ادامه سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: این صحنه، صحنه بسیار باارزشی است، چرا که جمعیت فرهیخته، بافضیلت، بامعرفت، همدل و همنوا، میزبان رئیس جمهور هستند و من از زبان خودم و لسان شما (حاضرین در سالن) از حضور پربرکت و معنادار ریاست جمهور صمیمانه تقدیر می کنم.

به گفته صالحی امیری حضور حسن روحانی در آئین افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات هم حاوی پیام احترام به خانواده بزرگ مطبوعات است و هم حاوی اهمیتی است که نسبت به این حوزه قائل است. من از همه کسانی که در برگزاری این نمایشگاه دخیل بوده اند، تقدیر و تشکر می کنم. به ویژه از برادر عزیزم جناب آقای جنتی و آقای انتظامی و همه همکارانم در خانواده بزرگ مطبوعات و همچنین آرزوی سلامت و دوام باعزت برای مقام معظم رهبری دارم.

صالحی امیری گفت: بی شک مطبوعات و رسانه ها چراغ روشنی برای دستیابی نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به توسعه و پیشرفت است. هرچه این چراغ پرفروغ تر باشد حرکت در مسیر توسعه با سرعت بیشتر و با احتراق کمتر همراه خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این نمایشگاه علاوه بر حضور جمعی از اصحاب رسانه، مکانی است برای گفتگوی فرهنگی میان نخبگان، مدیران و اصحاب رسانه که در یک هفته به دنبال درک متقابل یکدیگر در اینجا گرد هم آمده اند و از طرف دیگر این نمایشگاه راهی است برای کاهش عصبیت ها و افزایش اشتراکات در حوزه های مختلف و امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به گفتگو داریم. در جامعه ای که گفتگو وجود نداشته باشد، انگ زنی و تخریب رواج پیدا می کند. از این منظر، این نمایشگاه نمادی از گفتگوی فرهنگی است که محصول عملکرد دولت آقای دکتر روحانی است؛ نمادی از همه سلایق، نحله ها و اندیشه ها که زیر یک سقف به نام انقلاب اسلامی جمع شده اند. از این جهت همچنین نماد تفکر ملی در جامعه ملی است.

وی با بیان اینکه شعار دولت یازدهم حرکت در مسیر اعتدال و پرهیز از رفتارهای جناحی است، تاکید کرد: همه جناح ها در این نمایشگاه حضور فعال دارند. در سالیان گذشته که در کنار دکتر روحانی از اندیشه ایشان بهره مند بودم، به این فهم رسیدم که گفتمان ایشان بر چهار اصل اعتدال، عدالت، عقلانیت و دیانت فرهنگی استوار است و ما باید بتوانیم این گفتمان را در عرصه رسانه بازتعریف کنیم.

وزیر ارشاد ادامه داد: عقلانیت فرهنگی، امنیت فرهنگی، انسجام فرهنگی و تعامل فرهنگی و سازگاری فرهنگی، شاخص های بنیادین گفتمان دکتر روحانی برای دستیابی به توسعه فرهنگی هستند و انتظار دارم که اصحاب رسانه این گفتمان را در سطح ملی و فراملی بازتولید کنند.

وی تاکید کرد: رسانه ها باید واقع بینانه حرکت کنند و با درک تحولات جهانی، شرایط داخلی را به خوبی تبیین کنند. ایشان (حسن روحانی) فرموده است اصل اخلاق از اصل انقلاب اسلامی مهمتر است. من انتظار دارم تفسیر این جمله را امروز از زبان خود ایشان بشنویم.

این عضو کابینه دولت گفت: این دولت در طول سه سال گذشته با همت وزیر بافضیلت ارشاد و معاون مطبوعاتی ایشان، موفق شده است اعتماد سازی، شفافیت و نظام مند کردن فعالیت های رسانه ای را به ملت گزارش کند.

به گفته وی: عدالت رسانه ای، توجه حداکثری به نشریات محلی و نشریات خصوصی تاکنون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال شده است و به عنوان یک استراتژی کماکان دنبال خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه جامعه مطبوعات، اصحاب رسانه، مشتمل بر انسان های نجیب، صالح و واقع گرایی است در عین حال گفت: ما باید باور کنیم که در شرایط سختی به سر می بریم. اقتصاد مطبوعات نیاز به حمایت خاص حضرتعالی (رئیس جمهور) دارد. برای رسیدن به یک نقطه مطلوب، ما نیازمند یک سازمان نظام رسانه ای مانند سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی هستیم. از این منظر خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شده است و این مسئله در دستور کار دولت قرار دارد و با تصویب این سازمان بسیاری از مشکلات اصحاب رسانه در چارچوب این سازمان، سامان پیدا می کند.

وی با تاکید بر اهمیت اصل گردش آزاد اطلاعات در کشور که قانون آن توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، گفت: این قانون می تواند به مثابه یک برجام داخلی باشد. بر اساس این قانون، دولت امانتدار اطلاعات و ملت، طالب اطلاعات است و اصحاب رسانه هم نقطه واسط بین دولت و ملت از اصل گردش آزاد اطلاعات پاسداری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: دولت گوش شنوا برای شنیدن نقد و نگرش های مختلف از طریق رسانه ها دارد و اراده دولت بر رعایت اصل صداقت و شفافیت است و به تکثر سلایق احترام می گذارد و گفتگو را به عنوان یکی از کارکردهای رسانه می پذیرد و تخریب را همچون موریانه، کاهنده صداقت و شفافیت می‌داند.

وی تاکید کرد: به گفتگو، پاسخگویی، صداقت و شفافیت باور دارد و اصل اخلاق مداری و مبانی اخلاقی را به عنوان مهمترین حکم در حیات رسانه ای تلقی می کند.