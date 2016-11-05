یزدان خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی نیمه نخست سال جاری، شش هزار و ۴۴۹ مورد ازدواج در استان مرکزی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۱ درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: از این تعداد ازدواج، پنج هزار و ۵۰۴ مورد شهری و ۹۴۵مورد روستایی بوده و به طور متوسط در هر روز ۳۴ واقعه ازدواج در استان ثبت شده است.

۱۷۰۰واقعه طلاق در مرکزی طی سال جاری ثبت شد

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با اشاره به آمار طلاق استان در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: طی نیمه نخست امسال، یک هزار و ۷۰۱ واقعه طلاق در استان مرکزی ثبت شده که از این رقم، یک هزار و ۵۴۳ مورد شهری و ۱۵۸ مورد روستایی بوده است.

خسروی خاطرنشان ساخت: آمار مذکور نشان می دهد که به طور متوسط در هر روز ۹ واقعه طلاق در استان مرکزی طی نیمه نخست سال جاری ثبت شده، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیم درصد کاهش یافته است.

۱۱هزار ولادت طی سال جاری در مرکزی

وی در مورد آمار ولادت در نیمه نخست سال جاری در استان هم گفت: طی نیمه نخست سال جاری یازده هزار و ۴۷۵ مورد ولادت در استان مرکزی اتفاق افتاده که از این رقم ۹هزار و ۲۳۵ مورد شهری و دو هزار و ۲۴۰ مورد روستایی است.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی اظهار داشت: از مجموع آمار ولادت استان در نیمه نخست سال جاری، پنج هزار و ۸۹۱ مورد پسر و پنج هزار و ۴۹۴ مورد نیز دختر بوده اند.

خسروی تصریح کرد: واقعه تولد در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع چهار درصد، در حوزه روستایی ۱.۶ درصد و در حوزه شهری ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

افزایش ۴درصدی آمار فوت در مرکزی طی سال جاری

وی در مورد آمار واقعه فوت در نیمه نخست سال جاری گفت: نیمه نخست امسال، سه هزار و ۹۲۳ واقعه فوت در استان مرکزی رخ داده که در مجموع چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی ادامه داد: از مجموع آمار فوت شدگان استان مرکزی طی نیمه نخست سال جاری، دو هزار و ۳۹۰ مورد شهری و یک هزار و ۵۳۳ مورد روستایی بوده است و همچنین دو هزار و ۲۰۸ نفر از این تعداد، مرد و یک هزار و ۷۱۴مورد نیز زن بوده اند.