راه اندازی بخش ویژه سکته مغزی در ۵۵ بیمارستان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم روز جهانی سکته مغزی در بوستان ملت تهران، اظهار داشت: وزارت بهداشت اقداماتی را در زمینه پیشگیری و درمان به‌موقع سکته مغزی در کشور انجام داده است.

وی افزود: البته کار اصلی ما توسعه شبکه خدمات بهداشتی در روستا به شهر و حاشیه شهرها است و درحال حاضر هر سه هزار نفر ایرانی یک مراقب سلامت دارد و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود.

وزیر بهداشت بیان کرد: مراقبین سلامت حین تشکیل پرونده، مواردی همچون فشار خون، قند خون، ابتلا به دیابت و موضوعات مربوط به سکته مغزی را در نظر می‌گیرند که همه این مسائل در پیشگیری از بیماری‌ها مؤثر است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی و توانمندسازی مردم جهت پیشگیری از اقدام دیرهنگام در زمان سکته مغزی گفت: برنامه‌هایی همچون برنامه امروز در بوستان ملت در این زمینه می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در ۵۵ بیمارستان بخش‌های ویژه‌ای تشکیل شده است جهت کمک‌رسانی به کسانی که دچار سکته مغزی می‌شوند تا از این طریق بتوانیم مرگ و میر و عوارض ناشی از سکته مغزی را کاهش دهیم.

وزیر بهداشت ضمن تشکر از انجمن سکته مغزی به دلیل همکاری با وزارت بهداشت و همت آنها جهت اقدام به‌موقع در هنگام بروز سکته مغزی گفت: معاونت اجتماعی، بهداشت و درمان وزارت بهداشت نیز در این زمینه گام‌های موثری برداشته‌اند و گسترش و توسعه پایگاه‌های بهداشتی و مراکز جامع سلامت و اجرای نظام ارجاع در این زمینه موثر است.

هاشمی با اشاره به اینکه نظام ارجاع بار بیماری ناشی از افزایش فشار خون که در راس آن سکته مغزی و قلبی را کاهش می‌دهد افزود: اورژانس بیمارستان‌ها البته باید در این زمینه پیشرفت‌هایی را داشته باشند. در حال حاضر بیمارستانها اکثراً قدیمی بوده و تعداد مراجعه‌کنندگان بیشتر از ظرفیت‌های موجود است.

وی خاطرنشان کرد: فضاهای موجود در بیمارستان‌های قدیمی استعداد تشکیل واحدهای ویژه کمک به حادثه‌دیدگان سکته مغزی را ندارد، ‌البته با این وجود ما توانسته‌ایم ۵۵ بیمارستان در میان ۵۷۰ بیمارستان را مجهز به واحدهای ویژه و مخصوص سکته مغزی کنیم.

وزیر بهداشت اضافه کرد: تمهیدات لازم در این زمینه در بخش اورژانس‌ها در حال وسعت بوده، البته در تهران تقویت اورژانس پیش بیمارستانی مدنظر قرار گرفته و علاوه بر توجه به موضوع موتورسیکلت‌های آمبولانسی تا پایان دولت یازدهم تلاش می‌کنیم چندین هلی‌کوپتر ویژه را در تهران مستقر کنیم.

هاشمی در پایان گفت: به دلیل ترافیک و برخی بی‌عدلالتی‌ها در توزیع تخت‌های بیمارستانی در شرق، غرب و حاشیه تهران با کمبودهلای شدید مواجه شده که تلاش می‌کنیم مشکلات را در این زمینه رفع سازیم.