پژوهکشده اقلیمی خزر در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلاق میرنیا صبح شنبه در نشست معاونین، روسای دانشکده‌ها، مدیران مختلف و اعضای تشکل‌های دانشجویی که با حضور ربیع فلاح استاندار مازندران در دانشگاه بابلسر در حال برگزاری است، اظهار داشت: پژوهشکده اقلیمی خزر به زودی در دانشگاه مازندران ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه در دانشگاه مازندران 12 دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا فعالیت دارند اظهار داشت: در دانشگاه مازندران تعداد 14 هزار و 700 دانشجو در 49 رشته کارشناسی،96 رشته کارشناسی ارشد و 66 رشته دکترا مشغول تحصیل هستند.

میرنیا عنوان کرد: در دانشگاه 349 عضو هیئت علمی مشغول فعالیت هستند و دانشگاه از هرم هیئت علمی مناسبی برخوردار است و حضور چهار دانشمند یک درصد جهان در این دانشگاه بیانگر جایگاه علمی دانشگاه مازندران است.

وی یادآور شد: توسعه فیزیکی دانشگاه می تواتد زمینه توسعه آموزش عالی را در استان فراهم کند و با اینکه توانمندی دانشگاه بسیار بالاست ولی از نظر اعتباری باید توجه جدی به دانشگاه مازندران شود.

در این جلسه معاونین دانشگاه و تعدادی از مسئولین بخشهای مختلف با بیان گزارش فعالیت‌ها اتتظارات خود را مطرح کردند.