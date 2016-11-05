به گزارش خبرنگار مهر، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل یعنی ۱۹۳.۳ معادل ۱.۹ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت)، معادل ۰.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۵- درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، شاخص قیمت بخش صنایع تولید زغال‌سنگ- پالایشگاههای نفت با ۳.۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، از عدد ۱۶۷.۴ به ۱۷۳.۸ رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته‌ است. رشته فعالیت تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده با ۳.۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با ۱.۴ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل از عدد ۲۴۴.۱ به ۱۴۷.۶ رسید، این بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های تولید قند و شکر با ۴.۳ درصد، تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی با ۲.۳ درصد و تولید نوشابه‌های غیرالکلی گازدار با ۵.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند.

شاخص قیمت بخش تولیدات فلزات اساسی با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل ۱۷۳.۶ و رسیدن به عدد ۱۷۵.۲ رتبه سوم تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعالیت تولید محصولات اساسی مسی با ۶.۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

شاخص قیمت بخش تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل یعنی ۱۸۱.۴ و رسیدن به عدد ۱۸۵.۱ رتبه چهارم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل فصل تابستان را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های تولید سیمان، آهک و گچ با ۴.۳ درصد و تولید آجر با ۲.۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند.

بخش‌های تولید محصولات از توتون، تنباکو و سیگار، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر و دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده‌اند.

تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش‌ها، تاثیر جزئی در تغییر شاخص کل بخش صنعت داشته است. در میان این بخش‌ها اعداد شاخص مربوط به بخش‌های تولید چوب، محصولات چوبی و چوب پنبه تولید رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی و تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی نسبت به فصل قبل کاهش داشته‌اند.