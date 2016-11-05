سقف پرداختی پزشکان نباید از رئیس جمهور و وزیر بالاتر باشد

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع تعیین سقف پرداختی پزشکان اشاره کرد و افزود: قرار بود ظرف یک ماه شورای حقوق و دستمزد نسبت به تعیین سقف پرداختی پزشکان اقدام کند اما به رغم گذشت زمان مقرر، هنوز وضعیت پرداختی پزشکان مشخص نشده است.

وی با اعلام اینکه سقف پرداختی به پزشکان قاعدتا نمی بایست از سقف پرداختی رئیس جمهوری، وزرا و مقامات ارشد دولتی بیشتر باشد، گفت: نظام پرداخت در سیستم بهداشت و درمان سایر کشورها از معیار و شاخص هایی تبعیت می کند و سقف و کف پرداختی مشخص است.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به تفاوت حداقل ۱۰ برابری در پرداخت های نظام سلامت کشور، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری، تاکید بر ۷ برابر اختلاف پرداختی است.

شریفی مقدم با اشاره به تعیین سقف پرداختی در شورای حقوق و دستمزد که ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، افزود: دور از منطق و عدالت است که اگر بخواهیم برای گروه پزشکی، سقف پرداختی فراتر از این سقف تعیین شده، قرار دهیم.

وی تاکید کرد: عبور از سقف تعیین شده در شورای حقوق و دستمزد، موجب تکرار روند بی عدالتی خواهد شد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با عنوان این مطلب که پزشکی ما الگوبرداری از پزشکی آمریکاست، گفت: اگر الگوی پزشکی را از آمریکا بر می داریم می بایست در پرداخت ها نیز به الگوی پرداختی در این کشور استناد کنیم. زیرا، اختلاف پرداختی پرستار و پزشک در آمریکا ۲.۷ برابر است.

شریفی مقدم با اشاره به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر اختلاف ۵ برابری در پرداختی پزشک و پرستار، افزود: در حال حاضر حداکثر کارانه پرداختی پرستاران یک میلیون تومان است که البته خیلی خوشبینانه است، اما پزشک هیئت علمی ۱۰۰ برابر این رقم دریافتی دارد که نمی تواند با ادعای اختلاف ۵ برابری درست باشد.

وی با اعلام اینکه مسئولین وزارت بهداشت معتقدند که رقم پرداختی پزشکان متخصص هیئت علمی به طور میانگین ۱۷ میلیون تومان است، گفت: امیدواریم شورای حقوق و دستمزد نیز بر اساس همین پرداختی ها، برای تعیین سقف پرداختی پزشکان اقدام کند و تحت فشار سیستم پزشک سالار قرار نگیرد.

دبیرکل خانه پرستار در عین حال تاکید کرد: اگر قرار بر تعیین کارانه برای پزشکان هستند، می بایست بقیه گروه های شغلی حوزه سلامت نیز مشمول تعیین کارانه شود. چون، جامعه پزشکی، تافته جدا بافته نیست.