تعرفه های جدید تاسیسات گردشگری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد بیان کرد: با استناد به ماده ۱۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب سال گذشته در هیات وزیران و شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری «مقررات نحوه تعیین تعرفه های ارزیابی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری» از سوی معاونت گردشگری ابلاغ شد.

وی افزود: مقررات جدید با رویکرد رعایت کامل حقوق صاحبان تأسیسات گردشگری، منطقی شدن هزینه های اجرایی طرح تطبیق و حمایت از بخش خصوصی مورد اصلاح و بازبینی اساسی قرار گرفته است.

رحمانی اضافه کرد: از عمده ترین وجوه تمایز مقررات اصلاحی جدید می توان به شفاف سازی فرآیندهای ارزیابی و مالی، استفاده از شاخص های علمی و حرفه ای در تعیین و محاسبه هزینه های ارزیابی تأسیسات گردشگری و نیز تعدیل قابل توجه هزینه های ارزیابی به کمتر از یک پنجم تعرفه قبلی و حداکثر تا سقف ۸۰ میلیون ریال اشاره کرد.

معاون گردشگری با اشاره به اینکه مطابق ضوابط قبلی، تأسیسات گردشگری مکلف بودند پس از سه سال برای تمدید گواهینامه استاندارد صادره، دوباره همان تعرفه های قبلی را پرداخت کنند؛ خاطرنشان کرد: در مجموعه حاضر اولاً بازه زمانی از سه به پنج سال یکبار تغییر و ثانیا بر اساس ضوابط و چک لیست های جدید بروز شده از طرف سازمان انجام خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: به منظور اطمینان از حفظ شرایط و استانداردهای کیفی و برای تمدید پروانه پس از سه سال، ارزیابی پیگیرانه با هزینه ای معادل یک چهارم هزینه ارزیابی اولیه (حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون ریال) در سال سوم پیش بینی شده است. انتظار می رود شفافیت ایجاد شده در فرآیند کار، منطقی و قابل توجیه شدن هزینه های طرح تطبیق، استقبال بیش از پیش تأسیسات گردشگری از روند اجرای طرح تطبیق را به دنبال داشته باشد.

طبق مقررات ابلاغ شده نظارت بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل بر عهده ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استانی است.