به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از شش هزار و ۸۸۵ مددجوی لرستانی طی هفت ماه گذشته از سال جاری با حمایت کمیته امداد، آموزش های فنی و حرفه ای را برای ایجاد شغل مناسب فرا گرفتند.

وی بیان کرد: ایجاد یا ارتقای دانش فنی و مهارت های حرفه ای مددجویان از طریق آموزش های مقدماتی، بلند مدت، آموزش های تکمیلی فنی و حرفه ای، کارآفرینی و ترویجی متناسب با نیازهای شغلی منطقه به منظور کاریابی، اشتغال زایی و افزایش بازدهی طرح های در حال اجرا و هدایت شغلی دانش آموزان دوره دبیرستان در راستای کسب مشاغل فنی از جمله اهداف کمیته امداد از برگزاری دوره های آموزشی برای مددجویان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با بیان اینکه یکی از راهبردهای توانمند سازی در کمیته امداد ایجاد شغل برای مددجویان از طریق برنامه های کاریابی و تعامل با کارفرمایان است، افزود: ارتباط مستقیم با کارفرما، اجرای طرح های خودکفایی اعضای خانوار مددجو، خود اظهاری مددجو، شرکت های خدماتی و طرح های کارآفرینی از انواع اقدامات و فعالیت های اشتغال در طرح های کاریابی است.

محمدی فارسانی تصریح کرد: اجرای طرح های خود اشتغالی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های نیازمند با برنامه های موثر و کارآمد، در راس اهداف و سیاست های کمیته امداد قرار دارد لذا با توجه به شرایط مددجویان مورد حمایت کمیته امداد، زمینه های اشتغال این افراد در شرکت ها، بنگاه های خصوصی و دولتی فراهم می شود.

وی با اشاره به نقش و اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد شغل و پایدارسازی مشاغل گفت: کمیته امداد این آموزش‌ها را در اولویت برنامه‌های توانمندسازی قرار داده و موفق شده با بهره گیری از تعاملات و همکاری‌های سازنده سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی کشور، با اجرای یک برنامه فراگیر سطح آگاهی‌های علمی و مهارتی مددجویان را ارتقا بخشد به‌طوری که مددجویان با تسلط کامل به انجام کار در رشته شغلی مورد علاقه خود بپردازند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان ادامه داد: این افراد در دوره های مهارت آموزی، پایدار سازی و توسعه و حرفه آموزی مهارت های لازم را فرا گرفتند.

محمدی فارسانی گفت: از بین مددجویان شرکت کننده در دوره ها، دو هزار و۶۰۹ نفر در دوره های مهارت آموزی، سه هزار و ۸۲۷ مددجو در بحث پایداری و توسعه، ۲۳ نفر از طریق تعامل با کارفرمایان، ۲۱۲ دانش آموز دبیرستانی، ۲۳۷ مددجو در زمینه کارآفرینی و ۵۶۹ نفر تحت حمایت در بحث کاریابی از این دوره ها بهره مند شدند.

وی با اشاره به ارائه بسته های تشویقی کاریابی برای مددجویان عنوان کرد: بسته های تشویقی شامل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و حق الزحمه کاریابی است که علاوه بر آموزش های مهارتی به متقاضیان ارائه می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: کمیته امداد به منظور ایجاد انگیزه در کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی برای اشتغال کارجویان مورد حمایت، حق بیمه سهم کارفرمایی مددجویانی که نزد کارفرمایان مشغول به کار شوند، طی دوسال، در سال اول ۱۰۰ درصد و در سال دوم ۵۰ درصد و تا سقف حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی اشتغال در سال به کارفرمایان پرداخت می کند.