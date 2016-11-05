سفر ۸ روزه به دور دنیا؛ «کری» به سرزمین پنگوئن ها می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا نخستین دیپلمات عالیرتبه این کشور خواهد بود که از قطب جنوب بازدید خواهد کرد.

این یکی از آخرین سفرهای کری پیش از اتمام دوره تصدی وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی خواهد بود.

گفتنی است که کری از تاریخ ۱۰ تا ۱۸ ماه میلادی جاری (نوامبر) به قطب شمال، نیوزلند، عمان، امارات متحد عربی و مراکش و پرو سفر خواهد کرد.

برنامه سفر وی به قطب جنوب برای بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ نوامبر تعیین شده. وی قرار است در این سفر از «مک موردو» بزرگترین ایستگاه تحقیقاتی آمریکا در قاره جنوبگان بازدید کند.

این سفر به فاصله دو هفته پس از عقد توافق زیست محیطی که به ایجاد بزرگترین منطقه دریایی حفاظت شده جهان در قطب جنوب منجر شد، انجام خواهد گرفت.

این منطقه به وسعت ۱.۵۵ میلیون کیلومتر مربع مساحتی معادل مجموع مساحت سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه را در بر می گیرد.

مقصد بعدی کری، از تاریخ ۱۲ تا ۱۳ نوامبر، نیوزلند خواهد بود که البته این نیز نخستین سفر وی به این کشور است.

وی سپس برای گفتگو پیرامون یمن در تاریخ ۱۴ نوامبر، میهمان عمان است و فردای آن روز در تاریخ ۱۵ نوامبر به ابوظبی می رود تا درباره مسائل منطقه از جمله بحران سوریه گفتگو کند.

کری سفر خود را با پرواز به کشور پرو پایان می دهد. وی قرار است در روزهای ۱۵ تا ۱۶ نوامبر در نشست وزاری ۲۱ کشور عضو «اَپک» سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک، شرکت کند.