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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

دیدار مدیران کل کانون پرورش فکری و فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی؛

آمادگی فرهنگ وارشاداسلامی برای تجهیزسینمای کانون پرورش فکری تبریز

آمادگی فرهنگ وارشاداسلامی برای تجهیزسینمای کانون پرورش فکری تبریز

تبریز - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از آمادگی این اداره کل برای تجهیز نخستین سالن سینمای کودک در کانون پرورش فکری تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی شامگاه جمعه در نشستی مشترک بر لزوم همکاری های فی مابین در زمینه های کاری مشترک تاکید کردند و به بحث و گفت و گو در مورد موضوعات مطرح در این حوزه پرداختند.

آماده تجهیز نخستین سالن سینمای کودک در کانون پرورش فکری تبریز هستیم

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در این دیدار بر تاثیرگذاری فعالیت‌های کانون در پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید و در عین حال تصریح کرد: فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوع و جذاب از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌تواند به تحقق این امر مهم کمک شایانی کند.

محمد محمدپور بر آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تجهیز نخستین سالن سینمای کودک در مجتمع کانون تبریز و نیز  اهدای کتاب برایتجهیز بخش مرجع مراکز فرهنگی هنری کانون و تهیه  تولیدات فرهنگی کانون و حمایت از این بخش تاکید کرد.

آماده همراهی و همکاری بیش از پیش با فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک با اداره کل فذهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی آماده انجام فعالیت‌ها و برنامه‌های مشترک و نیز بررسی زمینه توسعه این همکاری‌هاست.

هادی یوسف زاده راه‌اندازی سینمای کودک تبریز، اجرای برنامه‌های مشترک در هفته کتاب، تولید فیلم و انیمیشن را از جمله برنامه‌هایی عنوان کرد که زمینه‌های لازم برای همکاری‌های مشترک وجود دارد و با اشاره به میزبانی تبریز از جشنواره کتاب کودک و نوجوان و اجرای همایش علمی به همین مناسب اظهار داشت: برای برگزاری این رویداد مهم نیازمند همکاری همه نهادهای فرهنگی به ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی تعامل مناسب با اجتماع، مصونیت از آسیب‌های اجتماعی و داشتن تفکر انتقادی را از مزایای رشد و پرورش فکر و اندیشه کودکان و نوجوانان دانست و خواستار افزایش همکاری با سازمان های دخیل در این حوزه از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

گفتنی است مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در حاشیه این دیدار از بخش‌های مختلف مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بازدید و با کودکان و نوجوانان و مربیان حاضر در این مرکز دیدار و گفت و گو کرد.

کد مطلب 3815455

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