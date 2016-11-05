آمادگی فرهنگ وارشاداسلامی برای تجهیزسینمای کانون پرورش فکری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی شامگاه جمعه در نشستی مشترک بر لزوم همکاری های فی مابین در زمینه های کاری مشترک تاکید کردند و به بحث و گفت و گو در مورد موضوعات مطرح در این حوزه پرداختند.
آماده تجهیز نخستین سالن سینمای کودک در کانون پرورش فکری تبریز هستیم
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در این دیدار بر تاثیرگذاری فعالیتهای کانون در پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید و در عین حال تصریح کرد: فعالیتها و برنامههای متنوع و جذاب از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میتواند به تحقق این امر مهم کمک شایانی کند.
محمد محمدپور بر آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تجهیز نخستین سالن سینمای کودک در مجتمع کانون تبریز و نیز اهدای کتاب برایتجهیز بخش مرجع مراکز فرهنگی هنری کانون و تهیه تولیدات فرهنگی کانون و حمایت از این بخش تاکید کرد.
آماده همراهی و همکاری بیش از پیش با فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با استقبال از توسعه همکاریهای مشترک با اداره کل فذهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی آماده انجام فعالیتها و برنامههای مشترک و نیز بررسی زمینه توسعه این همکاریهاست.
هادی یوسف زاده راهاندازی سینمای کودک تبریز، اجرای برنامههای مشترک در هفته کتاب، تولید فیلم و انیمیشن را از جمله برنامههایی عنوان کرد که زمینههای لازم برای همکاریهای مشترک وجود دارد و با اشاره به میزبانی تبریز از جشنواره کتاب کودک و نوجوان و اجرای همایش علمی به همین مناسب اظهار داشت: برای برگزاری این رویداد مهم نیازمند همکاری همه نهادهای فرهنگی به ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی تعامل مناسب با اجتماع، مصونیت از آسیبهای اجتماعی و داشتن تفکر انتقادی را از مزایای رشد و پرورش فکر و اندیشه کودکان و نوجوانان دانست و خواستار افزایش همکاری با سازمان های دخیل در این حوزه از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.
گفتنی است مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در حاشیه این دیدار از بخشهای مختلف مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بازدید و با کودکان و نوجوانان و مربیان حاضر در این مرکز دیدار و گفت و گو کرد.
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