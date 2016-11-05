تشکیل تیم حسابرسی به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، فخر الدین احمدی دانش آشتیانی درحاشیه مراسم گردهمایی امور بانوان کل کشور که در باشگاه فرهنگیان در حال برگزاری است در باره وضعیت رسیدگی به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان گونه که در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی عنوان کردم اولویت بنده رسیدگی به صندوق ذخیره فرهنگیان است.

وی افزود: تیمی را تعیین کرده ام و این تیم از روز گذشته شروع به بررسی گزارش حسابرسی شرکت های مختلف وابسته به صندوق ذخیره کرده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تیمی که تعیین شده در حال فعالیت است و به زودی نتایج اقدامات اعلام می شود.

وی بیان کرد: امیدواریم در مدت کوتاه به مسئله رسیدگی شود و روش های فعال سازی صندوق ذخیره فرهنگیان و بهره وری بالای آن را پیگیری کنیم.