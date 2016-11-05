کیفیت گندم داخلی پایین است/صنایع غذایی نیاز به واردات دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی، محمدرسول مصائبی با اشاره به تولید حدود ۵۰۰ هزار تن انواع نشاسته و گلوکز از گندم و ذرت در کشور، گفت: تمامی نیاز کشور به نشاسته و گلوکز در داخل برطرف میشود و کیفیت محصولات تولیدی تا قبل از ممنوعیت واردات گندم، همتراز مشابه خارجی و حتی بهتر از نمونه خارجی بود؛ اما متاسفانه در حال حاضر نامرغوب بودن گندمهای داخلی منجر به افت کیفیت و پایین آمدن درصد استحصال محصولات شده است.
وی ادامه داد: افت کیفی این محصولات که ناشی از گندم کمکیفیت داخلی است، موجب تعطیلی تدریجی کارخانجات تولید نشاسته وگلوکز از منشا گندم خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات در ادامه ضمن تقدیر از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری گندم ۹۰۰ تومانی برای مصرف صنایع آردبر کشور، تاکید کرد: با توجه به لزوم آنالیز آرد گندم مصرفی در صنعت نشاسته و گلوکز با گلوتن ایندکس ۸۰ درصد و عاری از هرگونه سنزدگی و آفات زنده و ناخالصی، در حال حاضر گندم موجود در کشور فاقد این مشخصات است.
وی اضافه کرد: بنابراین، این انجمن ناگزیر به واردات گندم موردنیاز خود با مشخصات فنی ذکرشده به میزان ۵۰۰ هزار تن در سال برای تولید نشاسته و گلوکز و مشتقات آن است که این موضوع را از طریق وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به منظور صدور مجوز واردات در دستور کار خود قرار داده است.
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