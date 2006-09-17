بودجه تبليغات بانك تجارت به امور نيازمندان اختصاص يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي بانك تجارت با اعلام اين خبر افزود: رويكرد بانك تجارت در اين دوره از قرعه كشي حساب‌هاي قرض الحسنه توجه به ارزش‌هاي معنوي اين اقدام خداپسندانه مي باشد كه همواره در قرآن و احاديث نيز به آن اشاره و تاكيد شده است .

در اين راستا بخشي از هزينه تبليغ هداياي دوره بيست و هفتم قرعه كشي قرض الحسنه بانك تجارت جهت رفع مشكلات نيازمندان اختصاص يافت.

در قرعه كشي اين دوره، بانك تجارت بيش از 400 هزار هديه شامل 2024 كمك هزينه سفر حج و زيارت، 1427 كمك هزينه خريد لوازم خانگي، 1427 كمك هزينه ازدواج و جهيزيه، 427 كمك هزينه خريد مسكن، 1427 كمك هزينه سفر به عتبات عاليات و ميلياردها ريال جوايز نقدي ديگر به سپرده گذاران اهدا خواهد شد.