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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

آغاز هفته دوم رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز با حضور سه ایرانی

آغاز هفته دوم رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز با حضور سه ایرانی

سه نماینده کشورمان در هفته دوم رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز کویت از امروز به مصاف حریفان خود می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان هفته نخست بازیهای بین المللی تنیس فیوچرز در کویت و حذف همه نمایندگان ایرانی ، دومین هفته مسابقات از امروز آغاز می شود .در جدول مقدماتی مسابقات انوشا شاهقلی با استفان میکوو از مقدونیه مسابقه می دهد، حمید رضا نداف به مصاف لوک استب از آلمان می رود و امیر حسین بادی با آدریان رینگدال از نروژ به رقابت می پردازد.

نمایندگان کشورمان برای کسب آمادگی لازم جهت حضور در مسابقات گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه با ترکیب ۳ تنیسور در این رقابت ها شرکت کرده اند .

تیم ملی تنیس کشورمان بهمن ماه سال جاری و در مسابقات دیویس کاپ به مصاف تیم ملی پاکستان می رود.هدایت تنیسورهای اعزامی به این رقابت ها بر عهده سعید احمدوند است .

کد مطلب 3815460

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