کارلوس کی روش از امکانات ورزشگاه های تبریز بازدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در روزها و ماه‌های اخیر پیدا کردن زمین و امکانات مناسب تمرینی برای تیم ملی این روزها به یکی از دغدغه های اصلی کادر فنی و فدراسیون فوتبال تبدیل شده است.

مهدی تاج در یکی از صحبت های اخیر خود اعلام کرده بود که به دلیل نبود زمین مناسب تمرینی در تهران اردوی تیم ملی فوتبال در سایر شهرها ممکن است برگزار شود همچنین رئیس فدراسیون اعلام کرد که ممکن است اردوی بعدی تیم ملی در شهر اصفهان برگزار شود.

در همین راستا قرار است عصر امروز شنبه کارلوس کی‌روش و افشین پیروانی برای بازدید از امکانات و زمین‌های شهر تبریز عازم این شهر شوند تا در صورت تایید اردو های بعدی تیم ملی فوتبال در این شهر برگزار شود.