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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

محوطه باستان شناختی خالد نبی در فهرست آثار ملی ثبت شد

محوطه باستان شناختی خالد نبی در فهرست آثار ملی ثبت شد

محوطه باستان شناختی خالد نبی شهرستان کلاله در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی، استان گلستان در این خصوص گفت: محوطه تاریخی خالد نبی با فرم بیضی شکل و کشیدگی در جهت شمالی – جنوبی  به مساحت ۱۲هکتار در استان گلستان، شهرستان کلاله، دهستان تمران و روستای گچی سو واقع گردیده است.

وی افزود: بر اساس شواهد سطحی باستان شناختی این محوطه مربوط به قرون اول و میانی دوره اسلامی بوده و یکی از آثار شاخص استان و کشور محسوب می‌شود.

ابراهیم کریمی ادامه داد: محوطه خالد نبی در منطقه‌ای منحصر بفرد بر روی تپه ماهورهای طبیعی تشکیل و دارای سنگ های آهکی افراشته‌ای است که محتمل ترین کاربرد آن می‌تواند گورستان باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اعلام کرد: با پیگیری‌های انجام شده و با توجه به شواهد باستان شناختی محوطه خالد نبی در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ با عنوان محوطه باستان شناختی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

کد مطلب 3815464
فاطمه کریمی

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