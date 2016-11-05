محوطه باستان شناختی خالد نبی در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی، استان گلستان در این خصوص گفت: محوطه تاریخی خالد نبی با فرم بیضی شکل و کشیدگی در جهت شمالی – جنوبی به مساحت ۱۲هکتار در استان گلستان، شهرستان کلاله، دهستان تمران و روستای گچی سو واقع گردیده است.

وی افزود: بر اساس شواهد سطحی باستان شناختی این محوطه مربوط به قرون اول و میانی دوره اسلامی بوده و یکی از آثار شاخص استان و کشور محسوب می‌شود.

ابراهیم کریمی ادامه داد: محوطه خالد نبی در منطقه‌ای منحصر بفرد بر روی تپه ماهورهای طبیعی تشکیل و دارای سنگ های آهکی افراشته‌ای است که محتمل ترین کاربرد آن می‌تواند گورستان باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اعلام کرد: با پیگیری‌های انجام شده و با توجه به شواهد باستان شناختی محوطه خالد نبی در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ با عنوان محوطه باستان شناختی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.