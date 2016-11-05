گردهمایی مسئولین هیئت های مذهبی و همیاران محرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، اداره کل تبلیغات اسلامی و شورای هیئت های مذهبی استان قزوین صبح شنبه گردهمایی مسئولین هیئت های مذهبی و همیاران محرم در مسجد خاتم الانبیاء (راه چمن) برگزار شد.

سعید وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در این مراسم گفت: این گردهمایی به منظور همفکری و استفاده از نقطه نظرات همیاران محرم و هیئت های مذهبی برای رعایت شان عزاداری های حسینی در تمام ابعاد معنوی، فرهنگی، امنیتی و ایمنی برگزار شد.

وی افزود:طرح همیاران محرم پنج سال پیش به منظور بهره گیری از مشارکت هیات های مذهبی جهت انتظام بخشی و ساماندهی به وضعیت شهر در طول ایام عزاداری های ماه محرم کلید خورد، امسال همیاران محرم در ساماندهی مسیرهای عزاداری و هدایت شهروندان نقش مهمی را ایفا کردند و آنان را به رعایت حق الناس «که بخشی از آن به عدم ریختن زباله در شهر، توجه به نظافت محیط و رعایت نکات بهداشتی در زمان پخت غذاهای نذری و پخش آن در بین عزاداران حسینی اختصاص دارد»، توصیه کردند.

وی از هیئت های مذهبی خواست تا همیاران محرم را از افرادی انتخاب کنند که حداقل شش سال ثابت باشند تا مجموعه مدیریت شهری، کارشناسان نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی بتواند دغه غه ها و اطلاعات لازم را با آنان در میان بگذارد تا با همکاری خوب همیاران بتوانیم عزاداری در شان حضرت امام حسین (ع) برگزار کنیم.

الگوبرداری از عزاداری حسینی زنجان با حفظ سنت های قزوین

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزونی با اشاره به نامگذاری زنجان از سوی مقام معظم رهبری به شهر شعر و شور حسینی، گفت: ما نیز نیازمند آن هستیم که ضمن حفظ سنت های عزاداری شهر قزوین از عزاداری صحیح زنجان الگو برداری کنیم.

وزیری نژاد افزود: عزاداری حسینی اتحاد و همبستگی امت اسلامی به ویژه شیعیان جهان را نشان می‌دهد، هر اتفاقی که در آن صورت می‌گیرد در ذهن مخاطب و بیننده ماندگار می‌شود و مبادرت به انجام برخی بدعت ها و خرافات چون قمه زنی در ایام محرم شرایط را برای سوءاستفاده دشمنان در مسیر جریان سازی ضد اسلام و تخریب چهره آن فراهم می کند.

وی با قدردانی از عزاداران و همه مسئولین برپایی مراسم سوگواری سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: ظرفیت عظیمی در محرم و صفر نهفته است و نیاز امروز جامعه بهره برداری حداکثری از این ظرفیت عظیم است، باید مواظب باشیم که عرصه عزاداری امام حسین(ع) فرصتی برای سوء استفاده دشمنان نشود بلکه باید ما بیشترین بهره برداری را برای کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه داشته باشیم.