رایزنی «اشتاین مایر» و «جانسون» درباره برگزیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس در دیدار با فرانک والتر اشتاین مایر همتای آلمانی خود در برلین درباره برگزیت بحث و گفتگو کردند.

جانسون در این دیدار اظهار داشت: انگلیس بر اساس همان برنامه زمان بندی شده خود در خصوص اجرایی شدن برگزیت و مراحل آن اقدام خواهد کرد.

وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه افزود: انگلیس از اتحادیه اروپا خارج می شود نه از اروپا و به همین منظور به اصول جاری در اروپا پایبند خواهد بود و در مسیر همگام با سایر کشورها گام بر می دارد.

اشتاین مایر نیز در این دیدار اعلام کرد: آلمان همواره تصمیم مردم انگلیس را قابل احترام می داند.

جانسون در خصوص مناسبات دوجانبه لندن- برلین خاطرنشان کرد: آلمان یکی از شرکای مهم انگلیس بوده و ما خواهان تعمیق مناسبات دوجانبه پس از خروج از اتحادیه اروپا هستیم.