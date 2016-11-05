انتشار آلبوم «مارال» با همراهی مصباح قمصری

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی بی کلام «مارال» به آهنگسازی و نوازندگی سنتور هامون بهرامی مقدم و همراهی مصباح قمصری با نوازندگی سازهای کوبه ای و بم کمان به زودی در دسترس مخاطبان موسیقی قرار می گیرد. در این آلبوم هفت قطعه با نام های «نازلی»، «جستجو»، «پروانه»، «انعکاس»، «مارال»، «شونه به سر» و «آزادی» گنجانده شده است.

در توضیح این اثر آمده است: «سنتورنوازی در صد سال گذشته تجربه های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. موسیقی دانان و نوازندگان کوشیده اند تا با شیوه های مختلف نوازندگی و رویکرد های گوناگونی همچون توجه به موسیقی کلاسیک غربی و یا نگاه های بومی و ملی به ارزش های این ساز بیفزایند و باعث تغییر در تکنیک ها و شیوه های اجرایی آن شده و آن را در مسیر تکامل قرار دهند. این تغییرات از سویی با انتقاد و از سوی دیگر با تشویق های شنوندگان متخصص و دوستداران این ساز اصیل ایرانی روبه رو بوده است.

این اثر می کوشد فارغ از جهت گیری های خاص در نوازندگی یا ملودی پردازی با مخاطب عصر خود ارتباط برقرار کند. استفاده از صدای بم کمان که دارای شخصیت مستقل است، در ضمن همراهی سنتور، ذهن شنونده را متوجه خود می سازد و هم چنین خط کوبه ای میان صدای این دو پیوند ایجاد می کند و باعث تحرک بیشتر ملودی ها می شود.»

هامون بهرامی مقدم از جمله هنرمندانی است که آهنگسازی آلبوم موسیقی «عبور از مه» به خوانندگی علی زندوکیلی و همکاری با گروه های مختلف موسیقی و اجرای کنسرت های داخلی و خارجی را در کارنامه هنری خود دارد.