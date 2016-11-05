متخصصان قلب مصرف کدام غذاها را ممنوع می کنند؟

آوای سلامت نوشت: بسیاری از مردم می دانند که مصرف بیش از حد نمک باعث افزایش میزان فشار خون می شود اما هنوز خیلی از افراد نمی دانند که فشار خون بالای کنترل نشده می تواند باعث سخت شدن عروق و افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی شود. البته این همه ماجرا نیست. چون تحقیقات نشان داده که ابتلا به چاقی با مصرف سدیم بالا ارتباط دارد. مطالعات دیگر هم حاکی از آن است که مردان دارای اضافه وزن با بالاترین میزان مصرف نمک، ۶۱ درصد بیشتر از سایرین در اثر بیماری های قلبی می میرند.

مواد غذایی منجمد و پردازش شده: سه چهارم نمک مصرفی ما از طریق مصرف مواد غذایی آماده جذب بدن مان می‌ شود مثل غذاها و سبزیجات کنسرو شده، همبرگرها، سیب‌ زمینی سرخ‌ کرده‌ و در حالت کلی تمام فست‌ فودها، سوسیس و کالباس و غیره. این غذاها نیز حجم بالای سدیم را دارند به طوری که هر سوسیس می توان حداقل حاوی ۷۰۰ میلی گرم سدیم باشد. اگر قرار است از غذاهای منجمد شده استفاده کنید، نوعی را انتخاب نمایید که کمتر از ۵۰۰ میلی گرم سدیم در هر وعده به بدنتان برسد.

نوشابه های گازدار: قند اضافه شده و افزودنی ‌های شیرین در بسیاری از مواد غذایی از سبزیجات کنسروی گرفته تا برخی از نان‌ ها وجود دارد. کارخانجات تولید کننده‌ مواد غذایی علاوه بر این که به مواد غذایی آماده و کنسرو شده قند اضافه می ‌کنند، محصولات متنوع و رنگارنگی نیز تولید می ‌کنند که باید از برنامه‌ غذایی ما حذف و یا تا حد امکان محدود شود مثل: انواع نوشابه ‌ها و نوشیدنی ‌های گازدار، آب نبات، بیسکویت، ماست‌ های شیرین شده، برخی از نان ‌های شیرین و غیره. حواستان به مواد غذایی که حاوی قند پنهان هستند باشد. چون نتایج مطالعات متعدد نشان می‌ دهد هر چه میزان قند خون بالا باشد خطر ابتلا به بیماری‌ های قلبی عروقی نیز افزایش می ‌یابد. اگر بتوانید قند اضافی را از برنامه‌ی غذایی ‌تان حذف کنید میزان گلیسمی، انسولین و تری گلیسیرید خونتان را کاهش می ‌دهید.

پنیرهای شور: حتی اگر پنیر جزو اصلی وعده صبحانه شما است، نوع شور آن در هر فنجان می تواند ۷۰۰ میلی گرم سدیم داشته باشد. پس بدنبال انتخاب پنیرهای بدون نمک یا ماست یونانی ساده کم چرب به جای پنیر باشید. این نوع ماست علاوه بر این که کم نمک است، پروتئین جایگزین پنیر را می تواند به بدن شما برساند.

برنج سفید: اگرچه غلات سبوس دار می توان خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد اما در عوض مصرف غلات تصفیه شده که مواد مغذی محروم دارند، بر روی سلامت شما برعکس عمل می کند. مطالعات نشان داده افرادی که بیشترین میزان مصرف برنج سفید را دارند، بیشتر درمعرض دیابت نوع دو هستند.

سس گوجه فرنگی: جالب است بدانید که نصف فنجان سس گوجه فرنگی حاوی ۸۳۰میلی گرم سدیم است. پس بهتر است سراغ سس هایی بروید که حداقل در هر نصف فنجان ۳۵۰ میلی گرم سدیم داشته باشند.

خامه قهوه: خامه های روی قهوه حاوی اسیدهای چرب ترانس هستند که نشان داده شده خطر افزایش سطح کلسترول و کاهش حافظه در بزرگسالان را بالا می برند. پس یا قهوه بدون خامه را انتخاب کنید یا چای بنوشید چون مطالعات نشان داده کسانی که روزانه ۳ فنجان چای می نوشند، به خاطر آنتی اکسیدان های موجود در این نوشیدنی کمتر در معرض حمله قلبی قرار دارند.