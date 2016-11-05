بانوی ورزشکار کرمانشاهی به مرحله نهایی مسابقات جهانی ووشو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های جهانی ووشو، «مریم هاشمی» بانوی ورزشکار کرمانشاهی در بخش ساندا، به مرحله نهایی راه یافت.

هاشمی در این مسابقات در وزن ۷۰ کیلوگرم مسابقه داد و توانست در اولین دیدار، حریف ایتالیایی خود را با پیروزی در دو راند متوالی شکست داده و به مرحله نهایی این مسابقات راه یابد.

وی در ادامه این رقابت ها طی فردا یکشنبه برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات به میدان می رود تا بار دیگر مدال طلای جهان را برای کشورمان به ارمغان آورد.

رقابت های جام جهانی ساندا از روز جمعه به میزبانی شهر «شین» کشور چین آغاز شده و ۳ روز به طول می انجامد.

در جام جهانی ساندا مدال آوران سال گذشته مسابقات قهرمانی جهان اندونزی حضور دارند و مجوز آن را دریافت کرده اند.

تیم کشورمان در این مسابقات با ۷ سانداکار متشکل از ۴ آقا و ۳ خانم در این مسابقات حضور دارد.

بانوی ورزشکار کرمانشاهی در ۳ دوره گذشته رقابت های جهانی ووشو نیز عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده است.