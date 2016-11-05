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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

گزارش تمرین صبح امروز تیم ملی؛

دژاگه به جمع ملی‌پوشان اضافه شد/ مصدومیت جزیی پورعلی‌گنجی

دژاگه به جمع ملی‌پوشان اضافه شد/ مصدومیت جزیی پورعلی‌گنجی

اشکان دژاگه از امروز صبح در تمرینات تیم ملی حاضر شد و پس از دقایقی گفتگو با کی‌روش به جمع دیگر بازیکنان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز تیم ملی که قرار بود ساعت ۱۰.۳۰ در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شود ۴۵ دقیقه زودتر آغاز شد و این مساله باعث شد تا عکاسان و خبرنگاران دیرتر به محل تمرین برسند.

* کارلوس کی روش قبل از شروع تمرین دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و سپس تمرین تیم ملی آغاز شد.

* اشکان دژاگه صبح امروز و پس از گفتگو با کی‌روش اولین تمرین خود را با ملی پوشان آغاز کرد.

* وریا غفوری به طور اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی تیم تمرین کرد.

* علیرضا بیرانوند که از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی است به تنهایی تمرین کرد.

* سوژه بازیکنان تیم ملی در گذشت منصور پورحیدری بود که بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی به شدت از این موضوع ناراحت بودند.

* اواسط تمرین پورعلی‌گنجی دچار مصدومیتی جزیی شد و پس از معاینات پزشکی مجددا تمرینات گروهی‌اش را با سایر بازیکنان ادامه داد.

* قرار است عصر امروز کارلوس کی‌روش و افشین پیروانی برای بازدید از امکانات ورزشی تبریز عازم این شهر شوند گویا قرار است اردوهای بعد تیم ملی در شهر تبریز برگزار شود.

* پس از صحبت های کی‌روش بازیکنان ابتدا زیر نظر مربی بدنساز بدن های خود را گرم کرده و سپس به انجام کارهای سرعتی و کششی پرداختند و در آیتم بعدی بازی آقا وسط برگزار کردند و در بخش بعدی تمرین که کی روش آن را به دقت زیر نظر داشت بازیکنان در قالب دو تیم سبز و مشکی یک فوتبال درون تیمی را با شش دروازه کوچک انجام دادند.

* پس از این تمرین مجددا بازیکنان به کارهای سرعتی و کششی پرداخته و در آیتم بعدی یک فوتبال درون‌تیمی دیگر را با دروازه بزرگ انجام دادند که کارلوس کی‌روش و دستیارانش در مواقع لزوم بازی را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کردند.

کد مطلب 3815476

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