به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز تیم ملی که قرار بود ساعت ۱۰.۳۰ در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شود ۴۵ دقیقه زودتر آغاز شد و این مساله باعث شد تا عکاسان و خبرنگاران دیرتر به محل تمرین برسند.

* کارلوس کی روش قبل از شروع تمرین دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و سپس تمرین تیم ملی آغاز شد.

* اشکان دژاگه صبح امروز و پس از گفتگو با کی‌روش اولین تمرین خود را با ملی پوشان آغاز کرد.

* وریا غفوری به طور اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی تیم تمرین کرد.

* علیرضا بیرانوند که از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی است به تنهایی تمرین کرد.

* سوژه بازیکنان تیم ملی در گذشت منصور پورحیدری بود که بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی به شدت از این موضوع ناراحت بودند.

* اواسط تمرین پورعلی‌گنجی دچار مصدومیتی جزیی شد و پس از معاینات پزشکی مجددا تمرینات گروهی‌اش را با سایر بازیکنان ادامه داد.

* قرار است عصر امروز کارلوس کی‌روش و افشین پیروانی برای بازدید از امکانات ورزشی تبریز عازم این شهر شوند گویا قرار است اردوهای بعد تیم ملی در شهر تبریز برگزار شود.

* پس از صحبت های کی‌روش بازیکنان ابتدا زیر نظر مربی بدنساز بدن های خود را گرم کرده و سپس به انجام کارهای سرعتی و کششی پرداختند و در آیتم بعدی بازی آقا وسط برگزار کردند و در بخش بعدی تمرین که کی روش آن را به دقت زیر نظر داشت بازیکنان در قالب دو تیم سبز و مشکی یک فوتبال درون تیمی را با شش دروازه کوچک انجام دادند.

* پس از این تمرین مجددا بازیکنان به کارهای سرعتی و کششی پرداخته و در آیتم بعدی یک فوتبال درون‌تیمی دیگر را با دروازه بزرگ انجام دادند که کارلوس کی‌روش و دستیارانش در مواقع لزوم بازی را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کردند.