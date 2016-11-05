به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به دو شبهه دروغ وارد شده به تشیع در دیدار کارشناسان وزارت امور دینی اندونزی، اظهار داشت: آنچه بر ضد شیعه منتشر می کنند صرفا جنبه سیاسی دارد؛ به این معنا که سیاست های غربی با کمک وهابی های خبیث وجود یک مملکت شیعه مستقل قوی را تحمل نمی کنند؛ به همین دلیل شبهاتی که دروغ محض است را منتشر کرده که جای دارد دو داستان مهم را نقل کنم.

وی گفت: ما به مکه مکرمه مشرف شده بودیم که در آن سفر وزیر مذهبی عربستان به بنده گفت: من شنیده ام قرآنی دارید غیر از قرآن ما که نامش «مصحف فاطمه» است؛ گفتم شما به اتفاق ما و با هزینه ما بیایید تهران یا نماینده ای به کشور ما بفرستید تا قرآن های مساجد و خانه های ما را ببیند و بخواند؛ اگر یک نقطه با قرآن مسلمین اختلاف داشته باشد آن وقت هر چه شما می گویید درست است.



وی ادامه داد: این که تبلیغ می کنند شیعیان دارای دو قرآن هستند و یا مصحف فاطمه دارند، دروغ و کذبی محض است که از سوی دشمنان برای تفرقه افکنی ترویج شده اند؛ وزیر عربستانی در پاسخ به این مطلب، حرفی برای گفتن نداشت و سکوت کرد.

وی افزود: در سفر دیگری به مکه مکرمه و مدینه منوره مشرف شدم، دیدم کتابفروشی های این دو شهر یک مشت کتاب بر ضد شیعه و شیعیان که همه اش دروغ و کذب بود را برای توزیع و فروش عرضه می کنند؛ از همانجا و کنار خانه خدا متعهد شدم که عقاید شیعه را در یک کتاب فشرده بنویسم که با یاری حضرت حق تعالی انجام شد. تمام سوالاتی که برای کسانیکه می خواهند درباره شیعه و عقاید آن بدانند در این کتاب آورده و الحمدلله این کتاب در ۸۰ عنوان عقاید شیعه را بیان کرده و به ۱۱ زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده است.



ما می گوییم عقاید شیعه را می خواهید، از ما سوال کنید نه از دشمنان. این کتاب را در اختیار همه کسانیکه می خواهند از شیعه بدانند قرار داده ایم چراکه با صراحت نوشته ایم.



آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: من بارها گفته ام و فتوا داده ام که به زبان های مختلف نیز ترجمه شده؛ اهانت به مقدسات اهل سنت و صحابه شرعاً جایز نیست.



لازم به ذکر است این سخنان و پاسخ های آیت الله مکارم شیرازی در مقابل سوالات دو تن از علمای وزارت امور دینی اندونزی ارائه گردید.