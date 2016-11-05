حیرت محققان از سر و صداهای مرموز در قطب شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کریستین ساینس مانیتور، ارتش کانادا از آغاز تحقیقاتی بی سابقه در قطب شمال خبر داده تا منشأ سر و صداهای مرموزی را پیدا کند که از اعماق آبهای این منطقه از جهان به گوش می رسد.

از صحبتهای بومیان، شکارچیان و صیادان محلی و همچنین محققان مستقر در محل اینگونه برداشت می شود که این صداهای عجیب همانند زنگ یا ویز ویز غیرعادی هستند.

منطقه ای که این صداها از آن به گوش می رسد یکی از مناطق اصلی صید در فصل تابستان برای ماهیگیران به شمار می آید اما حالا وحشت ناشی از این صداهای غیرمتعارف موجی از نگرانی را برای آنها ایجاد کرده است.

اکنون ارتش کانادا با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات ردیابی امواج صوتی وارد عمل شده تا شاید بتواند گره کور این معما را باز کند. با این حال جستجوهایی که تاکنون صورت گرفته نتیجه ای در برنداشته است.