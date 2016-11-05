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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

حیرت محققان از سر و صداهای مرموز در قطب شمال

حیرت محققان از سر و صداهای مرموز در قطب شمال

سرو صداهای مرموزی که از اعماق آبهای اقیانوس شمال به گوش می رسد محققان را متحیر کرده و حتی ارتش کانادا را به تکاپو انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کریستین ساینس مانیتور، ارتش کانادا از آغاز تحقیقاتی بی سابقه در قطب شمال خبر داده تا منشأ سر و صداهای مرموزی را پیدا کند که از اعماق آبهای این منطقه از جهان به گوش می رسد.

از صحبتهای بومیان، شکارچیان و صیادان محلی و همچنین محققان مستقر در محل اینگونه برداشت می شود که این صداهای عجیب همانند زنگ یا ویز ویز غیرعادی هستند.

منطقه ای که این صداها از آن به گوش می رسد یکی از مناطق اصلی صید در فصل تابستان برای ماهیگیران به شمار می آید اما حالا وحشت ناشی از این صداهای غیرمتعارف موجی از نگرانی را برای آنها ایجاد کرده است.

اکنون ارتش کانادا با استفاده  از پیشرفته ترین تجهیزات ردیابی امواج صوتی وارد عمل شده تا شاید بتواند گره کور این معما را باز کند. با این حال جستجوهایی که تاکنون صورت گرفته نتیجه ای در برنداشته است.

کد مطلب 3815479

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    نظرات

    • ایرانی ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
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      اگر این صداها از حرکت یخچالها نباشد و در آینده نیز زیاد شود ودستگاههای لرزه نگار لرزشی را ثبت نمایند باید منتظر نمایش قدرت پروردگار بود وآنوقت مدعیان قدرت در برابر قدرت پروردگار تسلیم ومنتظر سرنوشت خواهند بود .
    • ali moradi IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      به نظر من فشار یخ ها روی هم دیگه باعث تولید این صدا ها شده.مبتونیدآزمایش کنید خودتون دو تکه یخ رو بردارید یخ ها پهنای بیشتر از ۱۰سانت داشته باشند وضخیم هم باشند، فشار آنها باعث تولید صدا میشود.
    • dany soarta IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
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      این صدا ها میتونه صدای آزمایشات سری در قطب شمال باشه چون هیچ چیزی بعید نیست.
    • طاها FR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
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      از نشانه های آخرالزمان هست
    • ايراني-شيعه IR ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
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      *خطاب به ايراني(كامنت اول) چرا يك ايراني بايد منتظر يك زلزله براي نابودي ديگران باشد؟ آيا تو به جاي خدا تصميم مي گيري يا آيا اصلا خداوند اراده اش اين است كه با يك زلزله اي كه تو پيش بيني ميكني عده اي را تنبيه كند؟ اصلا آيا اين صدا ها نتيجه آزمايشات همانهايي نيست كه تو قصد داري به جاي خدا به آنها گوشمالي بدهي؟آيا مدعيان قدرت در قطب شمال زندگي ميكنند؟ حال اگر زلزله فرضي شما باعث نابودي زندگي بوميان و بيچارگان كانادا بشود آنوقت چه ؟
    • محمدامین شریفی IR ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
      0 0
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      به نظر من مربوط میشه به داستان آتلانتیس که قبلا هم چنین اتفاقاتی در جاهای دیگر جهان تا به حال رخ داده است.
    • ابوالفضل IR ۰۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
      0 0
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      خدای عالمه که این صدای چی هست 20 سال پیشم یه همچین صدایی میومده و که در اول فکر میکردن این صدای شکسته شدن یخ آمد در اثر تحقیق کامل دریافتند که این صدا از موجود زنده بسیار بزرگی در اعماق تاریک آب هست.

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