دوره آموزشی همیاران محرم ۱۵ دی ماه در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق آریان صبح شنبه در گردهمایی مسئولین هیئت های مذهبی و همیاران محرم در مسجد خاتم الانبیا برگزار شد هدف از برپایی این گردهمایی عرض خدا قوت به همیاران محرم و مسئولان هیئت های مذهبی و همچنین قدردانی بابت همکاری آنان با مجموعه مدیریت شهری در برگزاری هر چه باشکوه تر تاسوعا و عاشورای حسینی و تبادل نظر در خصوص هر بهتر برگزار شدن مراسمات پیش رو برشمرد.

آریان از همیاران محرم خواست همانند دهه اول محرم در طول سال و در تمامی مناسبت های مذهبی به ویژه اعیاد مذهبی نظیر میلاد نبی اکرم حضرت محمد (ص) با مجموعه مدیریت شهری همکاری داشته باشند تا مراسم های با کیفیت و باشکوهی در سطح شهر قزوین برگزار شود.

وی در ادامه از برگزاری دوره آموزشی برای همیاران محرم در ۱۵ دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: این دوره آموزشی شامل «باید و نباید های عزاداری»، «ایمنی و سلامت»، «موارد انتظامی و امنیتی» و «بهداشت، نذورات و مدیریت پسماندها» است و در قالب شش ساعت کارگاه آموزشی در سه هفته، هفته ای دو ساعت برگزار خواهد شد و به افرادی که با موفقیت دوره ها را بگذارنند، گواهی نامه داده می شود.

آریان در ادامه به تشریح اقدامات ستاد ساماندهی تسهیلات محرم پرداخت و گفت: این ستاد در ششمین سال تجربه خود، از تاریخ پنجم مهر ماه فعالیت‌های عملیاتی خود را در نگارخانه فرهنگسرای بانو حضرت زهرا(س) آغاز و تا ۱۴ مهر ماه به هیئت‌های مختلف عزاداری خدمات ارائه کرد.

وی افزود: با توجه به مشکلات مربوط به نظافت و پاکیزگی شهر در هنگام پخش نذورات، نماینده سازمان مدیریت پسماند نقاط قرمز را شناسایی و تذکرات و نکته‌های لازم را در خصوص حفظ نظافت عمومی به هیئات مذهبی ارائه داد که در مجموع ۱۶۱ مجوز توسط سازمان پسماند جهت اختصاص کیسه زباله و سطل گذاری به هیئت های مذهبی و ایستگاه های صلواتی صادر شد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود: صدور ۱۶۱ مجوز آتش نشانی و ایمنی، ۳۸ مورد بازدید حضوری از تکایا، امامزادگان و ارائه خدمات، ۱۰۰ مورد شارژ کپسول های ایستگاه های صلواتی و تکایا، ۱۵۰ مورد ارائه دستورالعمل های ایمنی و در اختیار قرار دادن ۲۰ کپسول آتش نشانی به صورت امانی به ایستگاه های صلواتی از جمله اقداماتی است که توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در این ستاد صورت گرفت.

آریان اضافه کرد: صدور ۱۲۳ مجوز به ایستگاه های صلواتی و ۳۸ مورد مجوز جهت نصب تکایا و طاق نصرت از جمله اقدامات سازمان زیبا سازی در این ستاد می باشد.

وی اظهار کرد: در بحث امنیتی، ایمنی و ترافیکی نیز نماینده نیروی انتظامی هشدارهای لازم را در زمینه عدم استفاده از آلات غیر مناسب موسیقی، آلودگی صوتی، زمان بندی هیئات مذهبی و سایر موارد انتظامی را به صورت حضوری و ارائه بروشور به هیئات مذهبی ارائه کرد و ۱۶۱ مورد تعهد از هیئت های مذهبی در بحث رعایت موارد انتظامی و امنیتی گرفت.

آریان صدور ۱۶۱ مجوز برای هیئت های مذهبی را از اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در ستاد ساماندهی تسهیلات محرم عنوان کرد.

وی صدور مجوز حواله های مختلف و اقلام فرهنگی به تعداد ۱۰۳ مورد، صدور مجوزات جهت چاپ بنر از طریق روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی به میزان چهار هزار متر مربع و ۷۰ عدد فیکسچر و توزیع ۱۰۰ هزار لیوان یکبار مصرف کاغذای در میان ایستگاه های صلواتی را از جمله اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در این ستاد برشمرد.

هیئت های مذهبی در تمامی مناسبت ها نقش آفرین باشند

حامدی، رئیس شورای هیئت های مذهبی استان قزوین در این مراسم از حضور پرشور هیئت های مذهبی در برگز اری مراسم تجمع بزرگ روز سقا و نماز پرشکوه عاشورا قدردانی کرد.

حامدی عملکرد هیئت های مذهبی محرم امسال را قابل تقدیر دانست و از هیئت ها ی مذهبی خواست تا با ارزیابی نقاط ضعف برنامه های هیئت های خود در جهت هر چه بهتر برگزار شدن مراسمات هیئت های شان تلاش کنند.

وی از هیئت های مذهبی خواست تا در تمامی مناسبت های نقش آفرین باشند، متاسفانه برگزاری اعیاد مذهبی نظیر میلاد نبی اکرم حضرت محمد (ص)، میلاد امیر المومنین علی (ع)، میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و ... بسیار کمرنگ است، باید در جهت احیای برپایی هرچه باشکوه جشن های مذهبی اقدامات خوبی صورت گیرد تا ضمن ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه بتوانیم راه و رسم زندگی اهل بیت (ع) را در سطح جامعه ساری و جاری کنیم.

حامدی از هیئت های مذهبی خواست پخش غذاهای نذری را منحصر به دهه اول محرم نکنند و این اقدام خداپسندانه به صورت مستمر در طول سال ادامه داشته باشد، می توان مواد غذایی نظیر برنج، گوشت، روغن و... را بسته بندی و به دست افراد نیازمند رساند.

وی همچنین خواستار ترویج نذر فرهنگی در هیئت های مذهبی شد، حداقل روزی یک صفحه از قرآن کریم و نهج البلاغه با معنا خواند شود و این کار ارزشمند در سطح خانواده های خود نهادینه کنیم، باید هر روز برای امام حسین (ع) و ائمه اطهار (ع) کار کنیم نه فقط در ماه محرم الحرام.

حامدی از برگزاری دوره آموزشی برای هیئت های مذهبی در دی ماه سال جاری در قالب اردوی زیارتی خبر داد و اظهار امیداوری کرد این دوره ها در ارتقای سطح کیفی برنامه های هیئت ها مثمر ثمر باشد.