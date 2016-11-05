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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

از امروز انجام شد؛

آغاز به کار رسمی مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش

آغاز به کار رسمی مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان از حضور با حضور در محل وزارت ورزش و جوانان کار خود را به طور رسمی در این وزارتخانه آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از استعفای ۲۷ مهرماه محمود گودرزی از وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر از سوی رئیس جمهوری به عنوان گزینه پینشهادی برای این وزارتخانه معرفی شد. بررسی صلاحیت سلطانی فر توسط نمایندگان مجلس سه شنبه هفته گذشته برگزار شد و وی توانست با رای اعتماد آنها به عنوان سومین وزیر برای ورزش و جوانان ایران انتخاب شود.

مسعود سلطانی فر امروز شنبه به محل وزارت ورزش و جوانان رفت تا مدیریتش را در این وزارتخانه به طور رسمی آغاز کند. البته مراسم تودیع و معارفه وی به خاطر درگذشت منصور پورحیدری به تعویق افتاده است

کد مطلب 3815486
زینب حاجی حسینی

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