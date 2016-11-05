آغاز به کار رسمی مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از استعفای ۲۷ مهرماه محمود گودرزی از وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر از سوی رئیس جمهوری به عنوان گزینه پینشهادی برای این وزارتخانه معرفی شد. بررسی صلاحیت سلطانی فر توسط نمایندگان مجلس سه شنبه هفته گذشته برگزار شد و وی توانست با رای اعتماد آنها به عنوان سومین وزیر برای ورزش و جوانان ایران انتخاب شود.

مسعود سلطانی فر امروز شنبه به محل وزارت ورزش و جوانان رفت تا مدیریتش را در این وزارتخانه به طور رسمی آغاز کند. البته مراسم تودیع و معارفه وی به خاطر درگذشت منصور پورحیدری به تعویق افتاده است