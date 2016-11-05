طلب ۱۰ میلیارد تومانی اداره برق نهاوند از مشترکان

رضا شیر دره در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهرهمندی ۱۰۰ درصدی جمعیت شهرستان نهاوند از نعمت برق، گفت: اداره برق شهرستان نهاوند دارای ۶۹ هزار و ۷۱۴ مشترک برق است.
وی بابیان اینکه نهاوند ۱۰ درصد از برق تولیدی در استان همدان را مصرف میکند، گفت: میزان مطالبات اداره برق شهرستان نهاوند از مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، ادارات و دستگاههای دولتی ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
رئیس اداره برق نهاوند بابیان اینکه ۵۰ درصد این مطالبات از دستگاهها و ادارات دولتی است، گفت: افزایش پایداری و قابلیت اطمینان از شبکهها و کیفیت برق تحویلی به مشترکان، توجه جدی به نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات، مدیریت مصرف برای استمرار جریان برق و جلوگیری از خاموشی و رضایتمندی مشترکان نیازمند تعامل و همکاری مردم و ادارات دولتی شهرستان نهاوند در راستای پرداخت مطالبات معوق است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۰ درصد برق مصرفی نهاوند مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: اداره برق شهرستان نهاوند در راستای کاهش مصرف برق در اوج بار تفاهمنامههایی با کشاورزان صاحب چاه عمیق و نیمه عمیق امضا میکند.
شیر دره بیان کرد: در این تفاهمنامه با توجه به توافق با کشاورزان، اداره برق متعهد میشود به ازای عدم مصرف کشاورزان در ۴ ساعت اوج بار یعنی از ساعت ۸ تا ۱۲ شب در ۲۰ ساعت مابقی بهصورت رایگان از برق برای استفاده چاه کشاورزی بهرهمند شوند.
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