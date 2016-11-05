  1. استانها
  2. همدان
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

رئیس اداره برق نهاوند خبر داد:

طلب ۱۰ میلیارد تومانی اداره برق نهاوند از مشترکان

طلب ۱۰ میلیارد تومانی اداره برق نهاوند از مشترکان

نهاوند- رئیس اداره برق نهاوند از طلب ۱۰ میلیارد تومانی این اداره از مشترکان نهاوندی خبر داد و گفت: نیمی از این طلب مربوط به ادارات و دستگاه‌های دولتی است.

رضا شیر دره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهره‌مندی ۱۰۰ درصدی جمعیت شهرستان نهاوند از نعمت برق، گفت: اداره برق شهرستان نهاوند دارای ۶۹ هزار و ۷۱۴ مشترک برق است.

وی بابیان اینکه نهاوند ۱۰ درصد از برق تولیدی در استان همدان را مصرف می‌کند، گفت: میزان مطالبات اداره برق شهرستان نهاوند از مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، ادارات و دستگاه‌های دولتی ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

رئیس اداره برق نهاوند بابیان اینکه ۵۰ درصد این مطالبات از دستگاه‌ها و ادارات دولتی است، گفت: افزایش پایداری و قابلیت اطمینان از شبکه‌ها و کیفیت برق تحویلی به مشترکان، توجه جدی به نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات، مدیریت مصرف برای استمرار جریان برق و جلوگیری از خاموشی و رضایتمندی مشترکان نیازمند تعامل و همکاری مردم و ادارات دولتی شهرستان نهاوند در راستای پرداخت مطالبات معوق است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۰ درصد برق مصرفی نهاوند مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: اداره برق شهرستان نهاوند در راستای کاهش مصرف برق در اوج بار تفاهم‌نامه‌هایی با کشاورزان صاحب چاه عمیق و نیمه عمیق امضا می‌کند.

شیر دره بیان کرد: در این تفاهم‌نامه با توجه به توافق با کشاورزان، اداره برق متعهد می‌شود به ازای عدم مصرف کشاورزان در ۴ ساعت اوج بار یعنی از ساعت ۸ تا ۱۲ شب در ۲۰ ساعت مابقی به‌صورت رایگان از برق برای استفاده چاه کشاورزی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 3815488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها