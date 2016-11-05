به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه (حمیمیم) گزارش جدیدی را از روند برقراری آتش بس در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این مرکز روسی اعلام کرده است: طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد مناطق ملحق به توافق آتش بس به ۸۸۸ منطقه رسیده است.

این مرکز همچنین گفته است: با این حال، تعداد گروه های مسلحی که پایبندی خود به توافق آتش بس را اعلام کرده اند، شاهد افزایش نبوده است.

مرکز حمیمیم همچنین اعلام کرده است: در حال حاضر ۶۹ گروه مسلح مستقر در سوریه به توافق آتش بس پایبند هستند.

خبر دیگر اینکه، مقامات سوری اعلام کردند که تروریست های تکفیری گروه «جیش الفتح» متحمل خسارت های سنگینی در جریان نبرد با نیروهای ارتش در استان حلب شده اند.