به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در دیدار با مدیران بیمه سلامت استان بوشهر اظهار داشت: سلامت از بهترین نعمتها است که همواره مورد توجه بوده است و در صورتی که سلامت تهدید شود مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
وی از بیمه سلامت به عنوان راهبری مناسب در توسعه خدمات این بخش نام برد و اضافه کرد: با توسعه جامعه به سمت مدرنیسم و زندگی ماشینی، سلامت هم دچار چالشهای بیشتری شده است و نوع تغذیه باعث تغییر در وضعیت سلامت شده است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه کاهش تحرک و افزایش استرسها و تغذیه نامناسب سلامت انسانها را تهدید میکند، تصریح کرد: این موضوعات باعث شده تا سیستم درمان با پیچیدگیهای بیشتری همراه شود و هزینهها نیز افزایش یابد.
وی از افزایش هزینههای درمانی به عنوان یکی از آثار زندگی ماشینی نام برد و ادامه داد: بیمه نقش مهمی در زندگی افراد دارد و برای کسانی که توان تامین هزینه های درمانی را ندارند میتواند کمک بسیار خوبی باشد.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه گسترش حوزه بیمه یکی از کارهای نهادینه شده در عرصه مدیریت نظام سیاسی یک کشور است، افزود: بیماریها هر سال افزایش یافته و متنوعتر میشود و خدمات بیمه سلامت نیز باید متناسب با این بیماریها گسترش یابد.
وی با تاکید بر لزوم حرکت در مسیر پیشگیری توسط شرکتهای بیمهای، گفت: در صورتی که پیشگیری انجام نشود، هزینههای بیمهها به صورت چشمگیری افزایش مییابد؛ در ایران اقدامات مناسبی در مسیر پیشگیری انجام نمیشود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: بیماریهایی همچون سرطان، فقر آهن، بیماری قلبی و عروقی، بیماری کلیوی، سکته های قلبی و مغزی رو به گسترش هستند و هیچ پیشگیری نیست و اگر هم پیشگیری بوده ناموفق بودهاند.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری نسبت به درمان سادهتر و کمهزینهتر و خیلی مهمتر است، اضافه کرد: با انجام اقدامات پیشگیری شاهد کاهش هزینههای درمانی خواهیم بود و منابع به سمت دیگر میرود.
آیتالله صفایی بوشهری تصریح کرد: ساعت رشد بدن کودکان از ساعت ۹ شب تا شش صبح است ولی کودکان ما تا ساعت یک و یا دو شب بیدار هستند، کی میخواهد کودک رشد کند؛ چون هورمونهای رشد در این زمان در بدن تغییر مییابند و رشد میکنند.
وی با بیان اینکه سیستم پیشگیری در حوزه سلامت ایران خیلی پایین است، ادامه داد: آموزشها باید در این زمینه گسترش یابد و ورودی جدی به موضوع پیشگیری انجام شود.
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