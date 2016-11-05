رفع ۸۰ درصد نقاط آبگیر سطح شهر الیگودرز برای جلوگیری از سیلاب

بهرنگ دالوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سرانه فضای سبز شهر الیگودرز پایین است، اظهار داشت: میزان فضای سبز الیگودرز حدود ۳.۷ متر مربع است.

وی بیان داشت: با توجه به قدمتی که شهر الیگودرز دارد متاسفانه آسفالت و جدول گذاری این شهر فرسوده است.

شهردار الیگودرز با اشاره به اینکه برای اولین بار در کمتر از چهار ماه ۱۴ هزار تن آسفالت ریزی در شهر الیگودرز داشته ایم، عنوان کرد: این میزان آسفالت ریزی حجم بسیار خوبی است.

دالوند به جداول سطح شهر الیگودرز اشاره کرد و بیان داشت: در اکثر نقاط شروع به بازسازی و ترمیم جداول سطح شهر کرده ایم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: بیش از ۸۰ درصد نقاط آبگیر سطح شهر نیز برای جلوگیری از وقوع سیلاب رفع شده است.

شهردار الیگودرز با بیان اینکه بودجه شهرداری شهر الیگودرز ۲۳ میلیارد تومان است، عنوان کرد: از این مقدار بودجه باید به نسبت ۶۰ به ۴۰ کار عمرانی انجام شود.