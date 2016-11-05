کتاب «راز بندگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راز بندگی» به همت گروه سنت‌های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

«راز بندگی» اقتباسی نو از اسرار نماز آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی بوده که تازگی به زیور طبع آراسته شده است.

لقاء و دیدار خداوند امری ممکن، مطلوب و دوست داشتنی است؛ البته راهی است طولانی که مرکبی راهوار می‌طلبد. این مرکب راهوار و بُراق اهل دل برای رسیدن به مقامات معنوی و حضور در پیشگاه خداوند، چیزی نیست جز نماز. نماز مراتبی دارد و هر مرتبه از آن اثری متناسب با آن مرحله: از جلوگیری از فحشا و منکر ظاهری تا کشف تام حقایق برای واصلان قرب الهی. یکی از عارفان معاصر به بیان این رمز و رازها پرداخته که کتاب حاضر، ترجمه روان و فشرده از آن اثر است.

عناوین مجموعه مهارت‌های طلبگی در یک طبقه‌بندی به مسایل فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم شده است و در طبقه‌بندی ثانوی، ذیل موضوعات فردی، به مباحث علمی، اخلاقی و تبلیغی پرداخته می‌شود. «راز بندگی» دفتری از فصل اخلاقی این مجموعه است.

این کتاب شامل دو فصل طهارت و نماز است.