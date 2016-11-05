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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

کتاب «راز بندگی» منتشر شد

کتاب «راز بندگی» منتشر شد

«راز بندگی» اقتباسی نو از اسرار نماز آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی بوده که به تازگی به زیور طبع آراسته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راز بندگی» به همت گروه سنت‌های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

«راز بندگی» اقتباسی نو از اسرار نماز آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی بوده که تازگی به زیور طبع آراسته شده است.

لقاء و دیدار خداوند امری ممکن، مطلوب و دوست داشتنی است؛ البته راهی است طولانی که مرکبی راهوار می‌طلبد. این مرکب راهوار و بُراق اهل دل برای رسیدن به مقامات معنوی و حضور در پیشگاه خداوند، چیزی نیست جز نماز. نماز مراتبی دارد و هر مرتبه از آن اثری متناسب با آن مرحله: از جلوگیری از فحشا و منکر ظاهری تا کشف تام حقایق برای واصلان قرب الهی. یکی از عارفان معاصر به بیان این رمز و رازها پرداخته که کتاب حاضر، ترجمه روان و فشرده از آن اثر است.

عناوین مجموعه مهارت‌های طلبگی در یک طبقه‌بندی به مسایل فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم شده است و در طبقه‌بندی ثانوی، ذیل موضوعات فردی، به مباحث علمی، اخلاقی و تبلیغی پرداخته می‌شود. «راز بندگی» دفتری از فصل اخلاقی این مجموعه است.

این کتاب شامل دو فصل طهارت و نماز است.

کد مطلب 3815499

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