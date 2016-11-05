مراسم کنگ زنی مسجد دانشکده فنی و حرفه ای ولی عصر(عج) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده فنی و حرفه ای دختران ولی عصر (عج)، مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد «شهدای گمنام» در روز جمعه ۱۴ آبان ماه ۹۵ در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد.

مسعود شفیعی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران و شهردار منطقه ۱۵ دکتر انجمنی، دکتر خسرو آبادی مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، دکتر علیزاده، مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران از میهمانان مراسم بودند.

همچنین دکتر برزین ضرغامی، مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، دکتر مهرشاد کاظمی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، بسیج محله کیان شهر و مادر شهید اکبر شهریاری (شهید مدافع حرم) از دیگر مهمانان ویژه این مراسم بودند.

در ابتدای مراسم کلیپی از خاکسپاری دو شهید در آبان سال ۹۲ مصادف با دوم محرم الحرام، برای حضار اکران شد .

سپس دکتر صباحی، رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران ولی عصر (عج) گفت: حضور شهدا مایه نورانیت در دانشکده است و طبق فرمایشات امام خمینی (ره) ازدانشگاه خوب، ملت خوب ساخته می شود.

وی ادامه داد: باید دربهای دانشگاه به سوی عامه مردم باز باشد تا شهروندان از ظرفیت‌های مختلف دانشگاه بهره ببرند و در این راستا تعامل سازنده‌ای با شهرداری منطقه ۱۵ برقرار شده است .

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران ولی عصر (عج) با توجه به ماموریت‌های تربیت تکنسین های ماهر این مجموعه، جهت کاهش مشکلات زیربنایی، نگاه ویژه مسوولان و مدیران شهر تهران به واحدهای دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در تهران را خواستار شد .

در ادامه دکتر روزرخ، مشاور عمرانی دانشکده توضیحاتی در رابطه با طرح کالبدی ساخت مسجد ارایه کرد و گفت: فاز اول در حدود ۶۰۰ مترمربع شامل ساخت شبستان، سرویس بهداشتی، رواق است که در حدود ۶ الی ۸ ماه زمان در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز دوم شامل یک نیم طبقه و طبقه دوم حدود ۱۰۰۰مترمربع شامل سالن اجتماعات – اداری - سالن چند منظوره است که در حدود ۵ ماه زمان درنظر گرفته خواهد شد.

مسعود شفیعی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود دانشگاه گفت : این دانشگاه از ۱۷۳ مرکز و ۶۰۰ هیات علمی و حدود ۲۰۰۰۰۰ دانشجو در ۱۴۰ شهر تشکیل شده است. با این پتانسیل موجود کارهای مفید تری برای جامعه در آینده انجام خواهیم داد.

سپس دکتر مسجد جامعی ضمن تشکر از مسئولین زیباسازی شهر تهران، در ایجاد طراحی مبلمان مناسب برای فضای سبز، طراحی نمای بیرونی و منظره داخلی و همچنین طراحی سر در مناسب به شکل واحد برای تمام دانشکده ها، قول همکاری داد.

بعد از اتمام مراسم تمامی حضار جهت ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام برسر مزار شهدا گرد آمدند و مراسم کلنگ زنی، به دستان مبارک مادر شهید اکبر شهریاری وسپس مسئولان انجام شد.

همچنین در حاشیه مراسم، نمایشگاهی از آثار و دستاورد های دانشجویان در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت .