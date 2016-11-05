برداشت بیش از ۲۰۰۰ تن کیوی از باغ های شهرستان فومن

محمدرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان فومن دارای یک هزار و ۲۶۰ هکتار اراضی انواع محصولات باغی اعم از پرتقال، گردو و مرکبات و...است.

وی با بیان اینکه از این میزان، در ۱۰۴ هکتار کیوی کاشت می شود، گفت: پیش بینی می شود با توجه به شرایط مساعد جوی امسال دو هزار و ۴۹۶ تن کیوی از سطح این باغات به ارزش ۱۹ میلیارد ریال برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اینکه در سال گذشته سطح زیر کشت کیوی در این شهرستان ۱۰۲ هکتار بود، افزود: با توجه به سطح زیرکشت کیوی در سال جاری کاشت این محصول با افزایش دو درصدی همراه است.

به گفته این مسئول با توجه به افزایش سطح زیرکشت کیوی در شهرستان پیش بینی می شود که محصول امسال این میوه در فومن با افزایش حداقل پنج درصدی روبه رو شود.

ابراهیم زاده تصریح کرد: شهرستان فومن دارای ۴۲ بهره بردار کیوی بوده که با توجه به درآمدزا بودن این محصول دو کشاورز دیگر به کشت و تولید این محصول تمایل داشته و متقاضی احداث باغ کیوی هستند.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های جهاد کشاورزی توسعه و ترغیب کشاورزان به تولید و کشت محصولات درآمدزا و استفاده بهینه از زمین کشاورزی است، افزود: در همین راستا ماه گذشته یک دوره کلاس آموزش ترویجی کشت کیوی برای بیش از ۲۰ باغدار فومنی برگزار شد.