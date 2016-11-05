لزوم ایجاد تشکل های علمی و تخصصی در حوزه محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی پیش از ظهر شنبه در نشست با تشکل های زیست محیطی خواستار ایجاد تشکل های تخصصی زیست محیطی شد و گفت: اگر تشکل ها به صورت علمی و تخصصی در حوزه های محیط زیست وارد شوند، می توانند در حفظ محیط زیست گام های اساسی بردارند.

وی افزود : از سال ۹۲ تا کنون مجوز شکار و صید پرندگان ارائه نشده بود و بر اساس ضوابط و قانون بعد از مطالعه و بررسی و به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور امسال پروانه شکار پرندگان خشکی زی به صورت محدود صادر می شود .

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مجوز شکار حیات وحش با مطالعه و بررسی دقیق کارشناسان محیط طبیعی و بر اساس سرشماری داده می شود، گفت: اعضای تشکل های زیست محیطی می توانند در اموری چون سرشماری وحوش همکاری کنند.