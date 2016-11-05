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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تاکید کرد:

لزوم ایجاد تشکل های علمی و تخصصی در حوزه محیط زیست

لزوم ایجاد تشکل های علمی و تخصصی در حوزه محیط زیست

تبریز - مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بر لزوم ایجاد تشکل های علمی و تخصصی در حوزه محیط زیست تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی پیش از ظهر شنبه در نشست با تشکل های زیست محیطی خواستار ایجاد تشکل های تخصصی زیست محیطی شد و گفت: اگر تشکل ها به صورت علمی و تخصصی در حوزه های محیط زیست وارد شوند، می توانند در حفظ محیط زیست گام های اساسی بردارند.

وی افزود : از سال ۹۲ تا کنون مجوز شکار و صید پرندگان ارائه نشده بود و بر اساس ضوابط و قانون بعد از مطالعه و بررسی و به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور امسال پروانه شکار پرندگان خشکی زی به صورت محدود صادر می شود .

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مجوز شکار حیات وحش با مطالعه و بررسی دقیق کارشناسان محیط طبیعی و بر اساس سرشماری داده می شود، گفت: اعضای تشکل های زیست محیطی می توانند در اموری چون سرشماری وحوش همکاری کنند.

کد مطلب 3815503

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