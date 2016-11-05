به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین احمدی دانشآشتیانی در مراسم گردهمایی مسئولان امور بانوان کل آموزش و پرورش سراسر کشور در باشگاه فرهنگیان، گفت: نظام تعلیم و تربیت، مدرسهمحور است؛ در صورتی که مسئله اصلی باید پرورش باشد.
وی افزود: در سطح جامعه نیز این دیدگاه وجود ندارد و همیشه فکر میکنیم باید فیزیک، شیمی و ریاضی را یاد دهیم، اما اگر این نگرش را تغییر دهیم و پرورشمحور کنیم، خانوادهها نیز نقش پررنگتری خواهند داشت.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: این تغییر نگرش با گفتگو، فرهنگسازی میشود. در تمام نظامهای آموزشی دنیا به این مسئله میپردازند و آموزش و پرورش را عامل کلیدی در توسعه میدانند.
دانشآشتیانی با بیان اینکه باید در آموزش و پرورش سرمایهگذاری کرد، گفت: باید به عنوان یک نهاد سرمایهای نگاه کنیم و اقتصاددانان معتقدند باید آموزش از مقطع ابتدایی و پیشدبستانی مورد توجه قرار گیرد؛ اگر به این مسئله تمرکز کنیم، نقش خانوادهها پررنگتر میشود.
وی با بیان اینکه دولت همه کار را نمیتواند انجام دهد، گفت: در این زمینه تعلیم و تربیت باید از نهادهای مردمی استفاده بیشتری کند، چرا که در مردم و سازمانهای مردمنهاد، انگیزه و علاقهمندی به این فعالیتها وجود دارد؛ به خصوص در مناطق محروم، انگیزه برای کمک زیاد است که باید از این پتانسیل با ساماندهی درست استفاده کنیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر دولت مجری تمام این اقدامات باشد، محقق نمیشود؛ دولت باید سیاستگذاری بخشهایی را انجام دهد و نگاه این باشد که چگونه این نهادها را سازماندهی کند.
دانشآشتیانی ادامه داد: با انگیزهای که در مردم وجود دارد، باید سازماندهی کنیم و از این پتانسیل قوی استفاده کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای حل مسائل تربیتی نمیتوان از راهبردهای دستوری استفاده کرد. حل مسائل تربیتی، ایجاد بستری برای ورود همگان و ایجاد فضای گفتگو را میطلبد.
وی تأکید کرد: کودکان و نوجوانان باید در مدرسه احساس زندگی، شادی و نشاط را داشته باشند و در این زمینه کسی نمیتواند تواناتر از بانوان مربی عمل کند و نشاط را به مدرسه تزریق کند.
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