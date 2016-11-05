انفجار بمب در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بزینس اینسایدر، زمانی که آژانس فضانوردی اروپا (اسا) ارتباط خود را با مریخ نشین «شیاپارلی» در نوزدهم اکتبر از دست داد لحظاتی پس از آن اتفاقی تلخ در تاریخ اکتشافات فضایی روی داد.

تحقیقات جدیدی که طی روزهای اخیر توسط دانشمندان این آژانس فضانوردی صورت گرفته نشان می دهد مریخ نشین مأموریت ExoMars ۲۰۱۶ همچون یک بمب آتش افروز در سطح این سیاره نابوده شده است.

تصاویر اولیه ای که از این حادثه راهی زمین شده بود سیاه و سفید بودند اما حالا تصاویر رنگی مربوط به این حادثه نیز به دست دانشمندان رسیده که حاوی نکات روشن کننده جدیدی درباره این رویداد است.

این تصاویر رنگی تصور روشن تری به دانشمندان از لحظات قبل از نابودی شیاپارلی می دهد.

این مریخ نشین ۲۴۰ سانیتمتری توانسته بود از اتمسفر سیاره مرموز عبور کند اما بروز نقص فنی مبهم در سیستم رایانه ای آن سرنوشتی تلخی را برای یکی از مهمترین مأموریتهای فضایی اروپا رقم زد.

با استناد به این تصاویر جدید مشخص شده که موتورهای راکت این مریخ نشین تنها سه ثانیه روشن شده بودند حال آنکه بر اساس برنامه دقیق زمان بندی شده باید ۳۰ ثانیه قبل از فرود روشن می شدند تا مریخ نشین فرودی نرم و بی نقص را بر روی سطح این سیاره انجام می داد.