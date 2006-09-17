92 درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، احمد قماشچي امروز در مراسم امضاي تفاهمنامه ميان شهرداري تهران و آموزش و پرورش كه در سالن كنفرانس شهرداري تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران، گفت: مشكلات مدارس بسيار زياد است و آنچه اهميت دارد آن است كه بسياري از مدرسه ها استيجاري هستند وبه اين منظور ساخته نشده اند كه بايد تجهيزات ويژه يك مدرسه در آن تعبيه شود.

وي با اشاره به وجود مدارس فرسوده در سطح شهر تهران افزود: مجلس شوراي اسلامي چندي پيش 4 ميليارد دلار براي مقاوم سازي مدارس فرسوده تصويب كرده است كه اميد مي رود مشكلات اين مدارس نيز برطرف شود.

قماشچي با تاكيد بر اعتبارات محدود آموزش و پرورش ، گفت: از اعتباراتي كه شهرداران در اختيار آموزش و پرورش قرار مي دهند ، بخشي در زمينه بهداشت و تندرستي دانش آموزان هزينه مي شود اما از اعتبارات سازمان آموزش و پرورش تنها 8 درصد صرف هزينه هاي خدماتي ، كيفيت منابع انساني ، سرانه ها و ساير خدمات شده و 92 درصد آن حقوقي است كه پرسنل آموزش و پرورش دريافت مي كنند.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد توزيع شير و خرما در مدارس اظهار كرد: توزيع شير در مدارس از مهرماه تا پايان اسفند ادامه دارد و در ماه رمضان نيز در مدارس ابتدايي اجرا مي شود اما قرار است توزيع خرما در منطقه 2 آموزش و پرورش و در چند شهر مانند ياسوج و ورامين به صورت پايلوت اجرا شده و سپس در تمام مناطق تعميم داده شود.

قماشچي در پاسخ به سئوال ديگري در زمينه تدوين كتاب تربيت بدني گفت: هنوز اين كتاب تاليف نشده است و از زماني كه منتشر مي شود به مربيان آموزش داده مي شود تا از آن استفاده كنند اما بسته ها و CD هاي آموزشي ميان مناطق و آموزش و پرورش توزيع شده است.

معاون پرورشي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در مورد زنگ ورزش مدارس اظهار كرد: آنچه در زنگ ورزش اهميت دارد، حركت دانش آموزان به هر شكل ممكن است كه به صورت يك ارزش ديده مي شود و ورزشهاي همگاني در جامعه آپارتمان نشيني امروزي كه محدوديت حركت به ويژه براي دختران وجود دارد، مورد توجه است.

وي افزود: درس تربيت بدني ، امروز داراي كتاب و طرح درس است و مربيان ورزش به صورت هدفمند آموزش مي بينند، تا 90دقيقه ورزش دانش آموزان به بهترين و مفيدترين شكل برگزار شود.