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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌کند؛

«خدا در تصور انسان» نقد می‌شود

«خدا در تصور انسان» نقد می‌شود

نشست علمی نقد کتاب «خدا در تصور انسان» اثر حجت الاسلام محمدحسن قدردان قراملکی، دوشنبه ۱۷ آبان توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی نقد کتاب «خدا در تصور انسان» اثر حجت الاسلام محمدحسن قدردان قراملکی دوشنبه ۱۷ آبان توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در سالن فرهنگ دفتر قم پژوهشگاه برگزار می شود.

در این نشست علمی حجت الاسلام دکتر محمدحسن قدردان قراملکی مولف اثر، به عنوان سخنران و حجج اسلام دکتر محمدصفر جبرئیلی و دکتر محمدتقی سبحانی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت الاسلام دکتر قاسم ترخان، مدیر گروه کلام پژوهشگاه خواهد بود.

کد مطلب 3815511

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