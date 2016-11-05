به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی نقد کتاب «خدا در تصور انسان» اثر حجت الاسلام محمدحسن قدردان قراملکی دوشنبه ۱۷ آبان توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در سالن فرهنگ دفتر قم پژوهشگاه برگزار می شود.

در این نشست علمی حجت الاسلام دکتر محمدحسن قدردان قراملکی مولف اثر، به عنوان سخنران و حجج اسلام دکتر محمدصفر جبرئیلی و دکتر محمدتقی سبحانی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت الاسلام دکتر قاسم ترخان، مدیر گروه کلام پژوهشگاه خواهد بود.