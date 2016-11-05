مسئول کمیته دارت استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: دومین و آخرین مرحله مسابقات انتخابی دارت مردان استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۳۰نفر از شهرستان های اراک، ساوه و مهاجران به صورت دوره ای در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

سعید غلامی فر افزود: این رقابت ها با هدف شناخت نفرات برتر برای شرکت در مسابقات دارت قهرمانی کشور که از هجدهم آذر ماه سال جاری در شاهرود برگزای می شود پیگیری شد.

مسئول کمیته دارت استان مرکزی خاطرنشان ساخت: محمد کلهر، سجاد گودرزی، محمد رضایی و امیر حسین حاج علی بیگی به عنوان نفرات برتر مسابقات انتخابی دارت آقایان استان مرکزی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: مسابقات انتخابی دارت بانوان استان مرکزی نیز همزمان جریان داشت که نیایش کری وند، مهین ابوالحسن پور، افسانه مرادی و مهدیه نعمتی فر به عنوان نفرات برتر معرفی شده و به مسابقات قهرمانی دارت بانوان کشور راه یافتند.