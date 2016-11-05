به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، ماشین های لباس شویی یاد شده تابدان حد ناایمن طراحی شده اند که ممکن است درب آنها در زمان شستشوی لباس ها ناگهان از جاکنده شده و به اطراف پرتاب شود. این امر می تواند منجر به جراحت شدید یا حتی مرگ افراد شود.

تا به حال تنها در آمریکا ۷۳۳ گزارش در مورد این مشکل ماشین های لباس شویی سامسونگ دریافت شده است. کمیسیون ایمنی محصولات مصرف کنندگان در آمریکا که این گزارش ها را دریافت کرده اعلام کرده تا به حال نه نفر در این کشور به علت جداشدن ناگهانی درب ماشین های لباسشویی سامسونگ مجروح شده اند و در یک مورد فک فردی شکسته و در مورد دیگری شانه یک نفر آسیب دیده است.

مشکل یاد شده در ۴۳ مدل از ماشین های لباسشویی ساخت سامسونگ که در آمریکای شمالی به فروش رفته اند وجود دارد و تولیدات این شرکت از ماه مارس سال ۲۰۱۱ به بعد را در برمی گیرد.

سامسونگ امیدوار است با صدور فراخوان و تعویض سریع این ماشین های لباسشویی از واردآمدن آسیب های بیشتر به مردم جلوگیری شود. افراد می توانند یا از خدمات تعمیر رایگان این ماشین های لباسشویی در منزل برخوردار شوند و یا با تخفیف ۱۵۰ دلاری یکی دیگر از ماشین های لباسشویی ساخت سامسونگ را خریداری کنند.

سامسونگ سه سال قبل در استرالیا نیز فراخوان مشابهی صادر کرد تا ۱۴۴ هزار ماشین لباسشویی ناایمن را که امکان آتش گرفتنشان وجود داشت تعمیر کند.

آتش سوزی اخیر باتری گوشی های گالکسی نوت ۷ سامسونگ که باعث جمع آوری ۲.۵ میلیون واحد از این گوشی شد تا به حال ۵ میلیارد دلار خسارت به این شرکت وارد کرده است. تحقیقات در مورد علت وقوع این آتش سوزی های اسرارآمیز هم هنوز به نتیجه نرسیده است.