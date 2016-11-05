خبرگزاری ایسنا نوشت: علی گلشن، از مدیران موزه عروسکهای ملل با اعلام این خبر به ایسنا گفت: سه عروسک از دوران قاجار و پهلوی اول در موزه عروسکهای ملل با توجه به آسیب هایی که در طول زمان به آن وارد شد، با هدف جلوگیری از آسیب بیشتر تصمیم به مرمت آنها گرفته شد.
وی توضیح داد: عروسک اول با قدمتی ۱۰۰ ساله، مربوط به یکی از روستاهای اطراف شهر سنندج در استان کردستان است که در سال ۱۳۹۳ هم زمان با بازگشایی موزه عروسکهای ملل توسط «رویا صارمی منفرد» به این موزه اهدا شد. این عروسک که به زبان کردی "وَوی" یا «عروس » نام دارد، بنابر رسوم کهن همراه با جهیزیه به عروس داده میشد. این عروسک را مادر عروس با موهای خود و از بهترین پارچهها میدوخت.
به گفته وی، سبک چهرهپردازی، نوع دوخت روی صورت و فرم اندام این عروسک کاملا با نمونه عروسکهای دوران قاجار که چند نمونه از آنها در موزه بریتانیا نیز نگهداری میشوند مشابهت دارد.
او با بیان اینکه عروسک دوم ۸۵ سال پیش ساخته شده و به موزه عروسکهای ملل اهدا شده است، تاکید کرد: این عروسک بر اثر مرور زمان موهای خود را از دست داده و چهره آن نقاشی شده است. لباس از پارچه ساتن و کاملا دستدوز است. شیوه ساخت این عروسک نیز به عروسکهای دوران قاجار شباهت دارد.
گلشن «سرباز قزاق» را سومین عروسک این موزه دانست که توسط «شکوه حاج نصرالله» به موزه عروسکهای ملل اهدا شده و ادامه داد: این عروسک شنلی بر تن و کلاهی نوکتیز برتن دارد که به پوشش رجال دوران پهلوی اول شباهت دارد.
این مدیر موزه عروسک های ملل، با بیان این که «سمانه سادات حسینیان»، کارشناسِ مرمت، کار مرمت و مستندنگاری این عروسک ها را انجام داد، بیان کرد: در نوبت اول سه عروسک از قدیمیترین عروسکهای مجموعه موزه عروسکهای ملل و یک لباس متعلق به دوران قاجار از مجموعه شخصی خود به این مرمتگر سپرده شد.
وی در ادامه در توضیح اقدامات حفاظتی و مرمتیِ انجام شده روی عروسکها اظهار کرد: استحکامسازی موها که آسیب جدی دیده بود، پاک کردن و برطرف کردن لکهها و آلودگیهای صورت و بدن عروسک و همچنین پارچه لباسها به روش خشکشویی، ترمیم بخشهای پوسیده لباسها و استحکامبخشی قسمتهای پارهشده بدن عروسکها و بافت پارچه آنها با نخ اقدامات انجام شده روی این عروسکها بود.
او هچنین گفت: پس از پایان کار مرمت، عروسکهای موزه عروسکهای ملل باردیگر تعداد ۶ عروسک فرهنگی ملل از کشورهای ژاپن، یونان، اسپانیا و لهستان به علاوه ۲۶ عروسک گچی به شکل انواع پرندگان که توسط خانواده دکتر شمسالدین مفیدی به این موزه اهدا شده بود را به منظور مرمت و مستندنگاری به مرمت گر عروسکها سپرد. این عروسکها نیز پس از انجام مراحل مرمت و مستندنگاری به موزه عروسک های ملل بازگشتند.
براساس این گزارش، موزه عروسکهای ملل، موزهای خصوصی با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی است که در سال ۱۳۹۳ همزمان با روز جهانی صلح به کوشش آقایان مسعود ناصری و علی گلشن در تهران تاسیس شد. این موزه دارای بیش از ۱۵۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسکهای فرهنگی ملل، نمایشی و عروسک های سایه از ۸۰ کشور جهان و مجموعه ای از عروسک های قومی ایران است.
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